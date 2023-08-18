В Киеве усомнились, что выполнят все условия членства ЕС к октябрю

Киев не сможет выполнить все условия для вступления в ЕС к октябрю, когда ожидается финальная оценка их выполнения, однако ожидает, что переговоры по членству Украины начнутся в декабре, заявила вице-премьер Стефанишина

Украина к октябрю не сможет полностью выполнить все условия для вступления в Евросоюз, но ожидает, что переговоры по этому вопросу начнутся в декабре, заявил украинский вице-премьер Ольга Стефанишина.

В октябре Еврокомиссия должна представить отчет по выполнению Украиной рекомендаций для начала переговоров по присоединению к ЕС.

«Я точно могу сказать, что в октябре мы не услышим, что мы выполнили все семь рекомендаций на 100%, потому что мы говорим об основополагающих трансформациях в государстве, которые связаны с правами человека, процессом деолигархизации <...> Это изменения, которые будут реализовываться годами», — сказал Стефанишина (цитата по УНИАН).

При этом, добавила она, до октября Украина обеспечит «выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов» и будет надеяться на начало переговоров о вступлении в ЕС. Стефанишина подчеркнула, что украинское правительство «расценивает декабрь 2023 года как последнюю возможность для принятия последнего политического решения относительно движения Украины в ЕС».

По ее словам, Украине «немного тяжелее, чем другим странам, которые шли по пути присоединения к ЕС», не из-за боевых действий, а из-за того, что она «движется к ЕС, реформируя сам Европейский Союз». Вице-премьер отметила, что Киев находится в постоянном переговорном процессе с Евросоюзом, чтобы список рекомендаций не увеличивался.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в конце февраля прошлого года. Статус кандидата она получила год назад. Кремль, комментируя это событие, назвал его «внутренним европейским делом» и подчеркнул, что важно, чтобы подобные процессы «не приносили больше проблем» России.

К июню Киев выполнил две из семи рекомендаций для начала переговоров по членству в ЕС — реформировал Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей, а также принял закон о СМИ. Перед Украиной стоит еще пять требований: реформа Конституционного суда, борьба с коррупцией, отмывание денег, «деолигархизация» и вопрос национальных меньшинств.

Стефанишина в конце июня говорила, что Киев «сумеет сделать все возможное» к октябрю. В начале августа заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью УНИАН говорил об уверенности в выполнении всех требований к этому моменту.

Глава российского МИДа Сергей Лавров, с одной стороны, говорил, что расширение сотрудничества ЕС с другими странами не несет для Москвы угроз, а с другой — называл возможное присоединение к союзу Украины «небезобидным».