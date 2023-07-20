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Лондон опубликовал письмо с просьбой Кучмы помочь Киеву вступить в ЕС

Би-би-си и Guardian: Леонид Кучма просил Тони Блэра помочь Киеву со вступлением в ЕС
В 2002 году Леонид Кучма направил письмо Тони Блэру, в котором назвал его «искренним другом Украины» и попросил поддержать присоединение страны к ЕС
Тони Блэр
Тони Блэр (Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images)

В начале 2000-х годов власти Украины обратились к Великобритании с просьбой помочь стране со вступлением в Евросоюз. Об этом говорится в документах, обнародованных Национальным архивом Соединенного Королевства, выдержки из которых приводят Би-би-си, The Guardian и другие британские СМИ.

Согласно документам, в 2002 году Леонид Кучма, тогда занимавший пост президента Украины, призвал британского премьера Тони Блэра поддержать цель Киева по «полномасштабной европейской и евроатлантической интеграции, включая полноправное членство в ЕС». К официальной просьбе он приложил написанную от руки записку, в которой говорилось: «Зная вас как искреннего друга Украины, я возлагаю большие надежды на вашу личную поддержку в этом исключительно важном вопросе».

Среди рассекреченных бумаг есть также письмо советника Блэра по европейским вопросам Роджера Лиддла. Он написал премьеру, что Украина хотела бы ускорить вступление в ЕС, и украинцы «подавлены попытками большей части Европы и новой администрации США сбить их с намеченного курса». Лиддл заявил также, что власти Великобритании смотрят на российского президента Владимира Путина «сквозь розовые очки», и, по мнению украинцев, он «является умным и презентабельным политическим деятелем, но отнюдь не героем демократии».

Эта служебная записка была направлена Блэру перед его встречей с Путиным, отмечает The Guardian.

Тони Блэр занимал должность премьера Великобритании в 1997–2007 годах, Леонид Кучма руководил Украиной с 1994 по 2005 годы. Великобритания входила в состав Евросоюза с 1973 года. Формально Соединенное Королевство перестало быть страной — членом ЕС с февраля 2020 года, однако до января 2021-го был предусмотрен переходный период.

Кучма еще в 1998 году говорил о намерении Украины вступить в ЕС, но тогда против этого возражали Германия и Франция, называя в числе препятствий коррупцию и проблемы в экономике, «где всем бизнесом заправляли могущественные олигархи», передает Би-би-си.

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Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в конце февраля 2022 года, а позже получила статус кандидата наряду с Молдавией. Для присоединения к блоку Киеву выдвинули семь условий, в числе которых — судебная реформа и борьба с коррупцией.

Президент России Владимир Путин говорил прошлым летом, что российская сторона никогда не возражала против членства Украины в Евросоюзе, а только выступала против «военного освоения украинской территории». В то же время в Кремле заявили, что вопрос требует повышенного внимания на фоне дискуссий об «усилении оборонной составляющей ЕС», а глава МИДа Сергей Лавров усомнился в «безобидности» желания Украины присоединиться к объединению.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Леонид Кучма Тони Блэр Украина Великобритания Евросоюз
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