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Путин назвал полное импортозамещение не нужным и невозможным

Россия должна добиваться независимости по самым главным технологиям и процессам судового оборудования, полная замена импорта не нужна, считает Путин. Клишас ранее назвал процесс импортозамещения целиком проваленным
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На фоне «конъюнктурных» нарушений иностранными партнерами своих обязательств России стоит стремиться к независимости в технологической сфере. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию судостроительной отрасли. Трансляцию вел телеканал «Россия 24» во «ВКонтакте».

Россия должна активно развивать собственные компетенции в сфере строительства кораблей, как можно больше операций по дооборудованию, ремонту, оснащению, судов должно проводиться на российских производствах, отметил президент. Он считает, что проблемы с поставками из-за рубежа возникли из-за «чисто политических, конъюнктурных, сиюминутных соображений и причин» западных стран.

«Все импортозаместить невозможно, да и не нужно этого делать, но добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям — нужно», — сказал Путин.

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Президент и прежде критиковал импортозамещение, призывая не считать такую политику панацеей или кардинальным решением проблем. Напротив, это грозит статусом «вечно догоняющего», поскольку страна будет вынуждена «лишь повторять других», продолжил президент. Он указал, что России следует быть «на шаг впереди», создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы, которые станут новыми мировыми стандартами. Президент указал при этом, что стране удалось добиться успехов в политике импортозамещения.

Однако в середине мая глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас назвал импортозамещение в России полностью проваленным. «Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств, нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах», — указал он. Сенатор таким образом прокомментировал слова председателя Национального антикоррупционного комитета и члена СПЧ Кирилла Кабанова о стремлении «некоторых руководителей» не добиваться экономической независимости, а «пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую «иглу». Он поинтересовался: «А если допустить, что в будущем американцы все-таки додавят Китай или предложат ему более выгодные условия, что тогда?»

С оценкой Клишаса не согласились в Кремле: представитель президента Дмитрий Песков указал на работу в «агрессивных условиях». «Конечно, нельзя, что называется, почивать на лаврах, потому что еще многое предстоит сделать, и сделать не в обычном, а в авральном режиме, с учетом тех условий, в которых мы существуем», — добавил он.

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Дерипаска раскритиковал идею о «начальнике по импортозамещению»
Экономика

После ввода Россией войск на Украину многие зарубежные компании ушли с российского рынка. Против Москвы были введены международные санкции, ограничения коснулись и импорта высокотехнологичной продукции. По оценке главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Россия «зависит от Европы более чем на 45%, от Соединенных Штатов на 21% и от Китая — всего лишь на 11%».

Он признал, что Россия может постараться снизить влияние санкций путем замещения импорта на продукцию собственного производства, что «не без успеха было проделано в сельскохозяйственном секторе после санкций 2014 года». «Однако для высокотехнологичных продуктов импортозамещение гораздо более трудновыполнимо», — добавил Боррель.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Путин Импортозамещение
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