Путин заявил о риске быть в позиции постоянно догоняющих

Владимир Путин (на экране) (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Импортозамещение не является панацеей: если мы будем лишь повторять других, то рискуем оказаться в позиции «постоянно догоняющих», заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию вел РБК.

По словам президента, в последние годы Россия уделяла много внимания импортозамещению и по ряду направлений — в частности, в Военно-промышленном комплексе, в производстве лекарств, медицинского оборудования, в оборонно-промышленном комплексе — удалось добиться успехов.

«Импортозамещение не панацея, не кардинальные решения: если мы будем лишь повторять других, пытаться заменить пусть и самыми качественными копиями чужие товары, то рискуем оказаться в позиции постоянно догоняющих», — заявил Путин. Он отметил, что России надо «быть на шаг впереди», создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы, которые станут новыми мировыми стандартами.

Год назад глава государства также говорил, что Россия должна развивать собственные производственные мощности и не зависеть от импорта, а импортозамещение не является панацеей.

В мае текущего года глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что программа импортозамещения в России провалена полностью. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, признал, что есть невыполненные планы. Однако работа над реализацией программы идет и необходимо это учитывать, считает пресс-секретарь.