Клишас заявил о провале программы импортозамещения в России
В России программа импортозамещения провалена полностью, написал в Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
«Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах», — добавил он.
Так сенатор прокомментировал пост председателя Национального антикоррупционного комитета и члена СПЧ Кирилла Кабанова.
Кабанов, в свою очередь, обвинил «некоторых руководителей» в стремлении «пересадить» российскую промышленность и экономику на «новую, теперь китайскую «иглу», поменяв логистику закупок и «инвесторов», вместо того чтобы добиваться экономической независимости.
По его мнению, вначале необходимо провести ревизию крупных проектов с бюджетным финансированием для отказа от нецелесообразных на данном этапе.
РБК направил запросы в Минпромторг, Минэк и пресс-службу правительства.
На фоне введения антироссийских санкций западными странами поставки товаров в Россию приостановили многие зарубежные компании. Кроме того, из-за дефицита компонентов компания АвтоВАЗ, которая производит отечественные автомобили Lada, перевела своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.
Российские власти обещали поддержать отечественных производителей, чтобы ускорить импортозамещение в некоторых отраслях. Субсидирование обещали фармацевтическим компаниям, чтобы снизить зависимость российского рынка от импортируемых лекарств.
В то же время предприниматель Олег Дерипаска предостерег компании от назначения «начальников по импортозамещению». По его словам, они должны не создавать такие условные должности, а ориентироваться исключительно на потребности бизнеса.
Российским школам в апреле рекомендовали провести особые уроки о пользе импортозамещения, Минпросвещения подтвердило, что разослало методички. В них в том числе говорилось о «важнейших направлениях антисанкционной политики», которые называл глава правительства Михаил Мишустин, — это «защита внутреннего рынка и поддержание занятости трудоспособного населения».