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Клишас заявил о провале программы импортозамещения в России

Сенатор Клишас: программа импортозамещения в России полностью провалена
А глава Национального антикоррупционного комитета Кабанов обвинил «некоторых руководителей» в стремлении «пересадить» российскую промышленность и экономику на «новую, теперь китайскую «иглу»
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В России программа импортозамещения провалена полностью, написал в Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах», — добавил он.

Так сенатор прокомментировал пост председателя Национального антикоррупционного комитета и члена СПЧ Кирилла Кабанова.

Кабанов, в свою очередь, обвинил «некоторых руководителей» в стремлении «пересадить» российскую промышленность и экономику на «новую, теперь китайскую «иглу», поменяв логистику закупок и «инвесторов», вместо того чтобы добиваться экономической независимости.

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По его мнению, вначале необходимо провести ревизию крупных проектов с бюджетным финансированием для отказа от нецелесообразных на данном этапе.

РБК направил запросы в Минпромторг, Минэк и пресс-службу правительства.

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На фоне введения антироссийских санкций западными странами поставки товаров в Россию приостановили многие зарубежные компании. Кроме того, из-за дефицита компонентов компания АвтоВАЗ, которая производит отечественные автомобили Lada, перевела своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.

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Российские власти обещали поддержать отечественных производителей, чтобы ускорить импортозамещение в некоторых отраслях. Субсидирование обещали фармацевтическим компаниям, чтобы снизить зависимость российского рынка от импортируемых лекарств.

В то же время предприниматель Олег Дерипаска предостерег компании от назначения «начальников по импортозамещению». По его словам, они должны не создавать такие условные должности, а ориентироваться исключительно на потребности бизнеса.

Российским школам в апреле рекомендовали провести особые уроки о пользе импортозамещения, Минпросвещения подтвердило, что разослало методички. В них в том числе говорилось о «важнейших направлениях антисанкционной политики», которые называл глава правительства Михаил Мишустин, — это «защита внутреннего рынка и поддержание занятости трудоспособного населения».

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
При участии
Екатерина Виноградова
Андрей Клишас Совфед Импортозамещение
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