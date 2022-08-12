Более 20 стран-участниц конференции в Дании пообещали выделить Украине около €1,5 млрд

Участники конференции в Дании пообещали выделить Украине около €1,5 млрд

В Дании прошла конференция в поддержку Киева «Копенгаген—Украина—2022», по результатам которой более 20 стран-участниц мероприятия пообещали выделить Украине около €1,5 млрд на военные нужды. Об этом сообщил министр обороны Дании Мортен Бедсков, передает газета Jyllands-Posten.

На конференции присутствовали представители 26 стран, в том числе министры обороны Украины и Великобритании Алексей Резников и Бен Уоллес.

«Ряд стран также заявили о своей готовности поддержать [Украину], но сначала они должны вернуться домой и обсудить это в своих парламентах», — сказал Бедсков, отметив, что сумма финансовой помощи может расти.

По словам главы датского Минобороны, деньги могут пойти на вооружение или подготовку украинских военных.

Участники конференции также договорились создать фонд по сбору средств для увеличения производства вооружения, этим займется Великобритания.

9 августа Госдепартамент США сообщил о планах Вашингтона выделить Киев $89 млн на помощь в разминировании и обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов на территории страны. Деньги пойдут на подготовку 100 групп саперов, а также на приобретение необходимых технических средств. По оценкам правительства Украины, которые приводит Госдепартамент, неразминированными остаются 160 тыс. кв. км территории страны.

Читайте на РБК Pro Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи Pro Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд Статьи Pro Треть россиян получают либо черную, либо серую зарплату. Чем они рискуют Треть россиян получают либо черную, либо серую зарплату. Чем они рискуют Статьи Pro «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра Статьи Pro Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать Инструкции Pro Будут ли защищены банковские транзакции после ухода французской Thales Будут ли защищены банковские транзакции после ухода французской Thales Статьи Pro «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах Статьи Pro Уволить и взять обратно: как оформить трудовые отношения с директором ООО Уволить и взять обратно: как оформить трудовые отношения с директором ООО Инструкции

По последним данным, общий объем военной помощи США Украине вырос до $9,8 млрд с начала российской военной операции в феврале и до $11,8 млрд с 2014 года.