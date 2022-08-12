Участники конференции в Дании пообещали выделить Украине около €1,5 млрд
В Дании прошла конференция в поддержку Киева «Копенгаген—Украина—2022», по результатам которой более 20 стран-участниц мероприятия пообещали выделить Украине около €1,5 млрд на военные нужды. Об этом сообщил министр обороны Дании Мортен Бедсков, передает газета Jyllands-Posten.
На конференции присутствовали представители 26 стран, в том числе министры обороны Украины и Великобритании Алексей Резников и Бен Уоллес.
«Ряд стран также заявили о своей готовности поддержать [Украину], но сначала они должны вернуться домой и обсудить это в своих парламентах», — сказал Бедсков, отметив, что сумма финансовой помощи может расти.
По словам главы датского Минобороны, деньги могут пойти на вооружение или подготовку украинских военных.
Участники конференции также договорились создать фонд по сбору средств для увеличения производства вооружения, этим займется Великобритания.
9 августа Госдепартамент США сообщил о планах Вашингтона выделить Киев $89 млн на помощь в разминировании и обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов на территории страны. Деньги пойдут на подготовку 100 групп саперов, а также на приобретение необходимых технических средств. По оценкам правительства Украины, которые приводит Госдепартамент, неразминированными остаются 160 тыс. кв. км территории страны.
По последним данным, общий объем военной помощи США Украине вырос до $9,8 млрд с начала российской военной операции в феврале и до $11,8 млрд с 2014 года.