США и страны ЕС запросили заседание Совбеза ООН из-за Украины

США и страны ЕС запросили заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине

Они попросили провести его 24 августа. Среди прочих вопросов члены Совбеза могут обсудить и итоги визита Антониу Гутерриша на Украину

США и несколько европейских стран направили запрос на проведение заседания Совета безопасности ООН в связи с ситуацией на Украине, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в ООН.

По данным «РИА Новости», к запросу, кроме США, присоединились Франция, Великобритания (имеют статус постоянных членов Совбеза), а также Ирландия, Норвегия, Албания (имеют статус непостоянных членов). Заседание запрошено на 24 августа.

Собеседник ТАСС уточнил, что в числе прочих вопросов будут обсуждаться итоги визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерриша. Он прибыл во Львов в среду. У Гутерриша запланированы трехсторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, генсек планирует посетить один из трех портов, участвующих в зерновой сделке.

После начала российской операции на Украине Совбез ООН неоднократно проводил заседания как по требованию стран Запада, так и России. В конце июня на одном из заседаний Зеленский заявил, что Россия не имеет права далее оставаться членом Совета безопасности (страна имеет статус постоянного члена), и призвал лишить делегацию России полномочий в Генеральной ассамблее ООН. При этом устав организации не предусматривает процедуры исключения постоянного члена из Совбеза.

После этого представитель председателя 67-й сессии Генассамблеи Полина Кубиак напомнила, что решение об исключении страны из ассамблеи принимает только Совет безопасности ООН.

10 августа Россия потребовала созвать заседание Совбеза из-за обстрелов Запорожской АЭС. Во время сессии, прошедшей 11 августа, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения российских военных в атаках на АЭС абсурдны.

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси, который также принимал участие в заседании, предупредил, что военные действия, идущие в отношении АЭС, могут в любой момент привести к ядерной катастрофе. Он назвал эту ситуацию крайне тревожной.