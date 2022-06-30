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Политика ,  

В ООН указали на право Совбеза после призыва Зеленского исключить Россию

Решение об исключении страны из Генеральной ассамблеи ООН принимает только Совет Безопасности, заявила представитель председателя 67-й сессии ГА ООН Полина Кубиак во время брифинга.

«Все подобные решения проходят через Совет Безопасности ООН», — сказала Кубиак (цитата по ТАСС).

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности заявил, что Россия не имеет права оставаться его членом. Кроме того, он призвал лишить российскую делегацию «полномочий в Генеральной ассамблее ООН». «Это возможно, это необходимо, это справедливо, это честно. Россия не имеет права оставаться в Совете Безопасности ООН», — сказал украинский президент.

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Совет Безопасности ООН (Нью-Йорк, США)

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, говоря об участии Зеленского в заседании Совбеза, назвал задачей Киева «выклянчить побольше оружия у участников саммита НАТО». «Для этого мобилизуется весь украинский агитпроп, в ход идут любые фальшивки и инсценировки», — заявил дипломат.

Президент Украины 1 марта вновь выступал с предложением исключить Россию из Совбеза ООН. Постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд тогда говорила, что Вашингтон с пониманием относится к позиции Киева, но не видит возможности исключить Россию.

Россия наряду с Китаем, Великобританией, США и Францией является постоянным членом СБ ООН. Устав организации не предусматривает процедуры исключения постоянного члена.

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Владимир Зеленский ООН Совет безопасности ООН Генеральная Ассамблея ООН

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