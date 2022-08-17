Генсек ООН прибыл во Львов для переговоров с главами Украины и Турции

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приехал во Львов. Об этом официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик сообщил в Twitter.

«Мы прибыли во Львов», — написал он.

Планируется, что Гутерриш примет участие в трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В ходе переговоров стороны обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС и расследование обстрела СИЗО в Еленовке.

Кроме того, Гутерриш совершит визит в один из трех портов Одессы, участвующих в зерновой сделке.

15 августа генсек ООН провел телефонные переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу. В Минобороны России рассказали, что стороны обсудили условия безопасного функционирования Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских войск, а также «функционирование миссии по установлению фактов в отношении инцидента в СИЗО» в Еленовке. Еще одной темой разговора стали инициативы ООН об упрощении экспорта российских продуктов питания и удобрений.

До этого Шойгу встретился с Гутерришем в Стамбуле, где генсек ООН подписал Меморандум о взаимодействии по содействию экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. ООН неоднократно заявляла о поддержке разблокировки экспорта российских и белорусских удобрений с целью решения глобального продовольственного кризиса.