Reuters узнал, какая страна будет возить нефть России после санкций

Греческий флот продолжит транспортировать нефть из России, несмотря на принятый сегодня 18-й пакет санкций. Сегодня на долю греческих судов приходится до 20% от общего объема торговли, пишет Reuters

Фото: Aristidis Vafeiadakis / Zuma / ТАСС

Греческий флот продолжит перевозку российской нефти, несмотря на новый пакет санкций Евросоюза против России, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Страны Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций утром 18 июля. В него вошли ограничения против газопроводов «Северный поток», а также 105 танкеров так называемого теневого флота, которые Брюссель связывает с поставками российской нефти.

Кроме того, в рамках расширения антироссийских санкций страны ЕС решили снизить потолок цен на российскую нефть с $60 (действует с 2022 года) до $47,6 за баррель.

Корабли российского теневого флота, как считают западные страны, Россия использует при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций. В декабре 2022 года страны G7, ЕС и Австралия (позже к ним присоединилась Швейцария) впервые ввели потолок цен на российскую нефть. Если продукция продается дороже потолка, то компании из стран G7 не смогут оказывать услуги, которые сопровождают транспортировку нефти.

Тем не менее, греческие судоходные компании, которые не находятся под ограничениями, продолжат перевозить максимально возможные объемы российской нефти. Хотя это будет сложнее, такие сделки остаются «выполнимыми», заявил один из источников агентства, участвующий в торговле.

«Пока трейдеры будут покупать нефть по этой цене, ситуация не сильно изменится, мы будем соблюдать новый ценовой лимит», — сказал он.

В то же время партнер по санкциям юридической фирмы Reed Smith Ли Ханссон сказал, что, предположительно, для транспортировки российской сырой нефти по контрактам, заключенным до 18 июля, будет установлен 90-дневный период сворачивания.

На долю греческих судов приходится до 20% от общего объема торговли, пишет Reuters. Ранее такие же данные приводил Bloomberg. По данным агентства, принадлежащие Греции суда в 2023 году перевалили больше российской нефти, чем суда из любой другой страны, за исключением самой России.

В настоящее время в западных бассейнах только танкеры ряда греческих и турецких перевозчиков не находятся под ограничениями и готовы к перевозкам российской нефти. При этом в условиях резко упавшей конкуренции на рынке эти судовладельцы могут успешнее навязывать свои условия перевозки российской нефти, отметили аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Так, нефтяные цены показали рост выше $60 за баррель (ценовой потолок «Большой семерки» для сырья из России на тот момент).

Россия считает санкции незаконными. Кремль в ответ на угрозы санкциями заявил, что с Москвой нельзя разговаривать на «языке ультиматумов». Тем не менее, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва к санкциям уже обрела «определенный иммунитет» и адаптировалась к жизни в условиях ограничений.