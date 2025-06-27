Стоимость перевозки российской нефти выросла на фоне санкций и скачка цен

Ставки фрахта судов для экспорта нефти из западных портов России растут на фоне снижения конкуренции среди перевозчиков, показывают данные ЦЦИ. Только за прошлую неделю перевозка в Турцию подорожала на 10%

Фото: Дарья Широкова / РБК

Сокращение доступного флота, не попавшего под ограничения западных стран, начинает заметно влиять на фрахтовые ставки судов для перевозки российской нефти, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомился РБК. Дополнительное давление на прошлой неделе оказал рост нефтяных цен выше $60 за баррель (ценового потолка «Большой семерки» для сырья из России), в связи с чем фрахт танкеров в направлении Турции из Балтики и Новороссийска вырос сразу на 10%.

Совет ЕС 20 мая принял 17-й пакет санкций против России, меры в котором в числе прочего были направлены против так называемого теневого флота, используемого для экспорта российской нефти. Санкционный список Евросоюза пополнился 189 судами, а общее число танкеров, попавших под европейские ограничения, выросло до 342. Теперь порядка 706 судов, или 10% мирового флота для перевозки нефти и нефтепродуктов, находятся под санкциями.

В настоящее время в западных бассейнах только танкеры ряда греческих и турецких перевозчиков не находятся под ограничениями и готовы к перевозкам российской нефти, указывают эксперты ЦЦИ. «В условиях резко упавшей конкуренции на рынке эти судовладельцы могут успешнее навязывать свои условия перевозки российской нефти Urals, цена которой на прошлой неделе превысила отметку $60 за баррель», — отмечают они.

Так, по итогам прошлой недели ставки фрахта из Балтики продолжили рост, но наиболее заметным он был в сторону Турции. Стоимость перевозки нефти танкерами Aframax (100 тыс. т) в этом направлении подскочила на 10,8% по сравнению с предыдущей неделей — до $5,7 за баррель. Аналогичная ситуация наблюдалась при фрахте судов до Турции из Новороссийска. Ставки на этом маршруте выросли до $3,3 за баррель, или на 9,1% неделя к неделе.

При этом из Балтики ставки фрахта увеличились на 1,2–2,6%, составив $8,1 за баррель для Западной Индии, $8,8 — для Восточной и $8,4 — для Южной. А из Новороссийска в этом направлении стоимость перевозки подросла на 0,5–1,1%, установившись на уровне $6,3 за баррель для Западной Индии и $7 для Восточной.

Вместе с тем технический перерыв в работе терминала Козьмино на прошлой неделе привел к снижению его загрузки почти в 2,5 раза, отмечают в ЦЦИ. На этом фоне ставка фрахта из терминала до северного Китая опустилась на 3,7%, до $2,7 за баррель.

В целом загрузка российских портов нефтью упала на прошлой неделе на 1,9%. Если в апреле в среднем она составляла 448 тыс. т в сутки, в мае — 455 тыс. т в сутки и на неделе со 2 по 7 июня — 462 тыс. т в сутки, то с 8 по 15 июня она опустилась до 426 тыс. т в сутки, а с 16 по 22 июня — до 418 тыс. т в сутки.

Поскольку цена на российскую нефть выше $60 за баррель продержалась всего около полутора недель и в настоящее время снова опустилась ниже ценового потолка на фоне охлаждения мировых котировок, то на ставки фрахта большее влияние оказали ограничения Евросоюза, говорит старший аналитик ЦЦИ Алексей Политов. «Это было особенно заметно, когда в третьей декаде мая ставки в моменте существенно выросли из-за отказа фрахтователей от судов, попавших под ограничения. Но через несколько дней ставки успокоились», — добавляет он.

Так, в целом, по оценкам ЦЦИ, из-за ситуации со снижением числа танкеров, не находящихся под ограничениями, с середины мая по текущий момент ставки фрахта Aframax из Балтики до Индии в среднем выросли на 6–8%. В Турцию ставки за этот же период выросли как из Новороссийска, так и из Балтики — примерно на 30%. Политов объясняет это тем, что «при экспорте нефти в Турцию очень высокий спрос на танкеры, не попавшие под санкции». «Таким флотом обладают в основном греческие компании, которые в условиях почти нулевой конкуренции на рынке не попавших под ограничения компаний могут навязывать свои условия перевозки нефти», — поясняет эксперт.

Майские санкции ЕС явно усилили давление на рынок перевозок российской нефти, согласна Кристина Гудым, аналитик ФГ «Финам». «В дальнейшем, если санкционное давление сохранится или усилится, можно ожидать последующего роста стоимости перевозок и, возможно, постепенного сокращения экспорта в чувствительные для санкций регионы», — говорит она. Альтернативой может стать увеличение участия российских или серых перевозчиков, что при этом может повлечь за собой дополнительные издержки и риски, рассуждает Гудым.

Пока Евросоюзу не удалось достичь консенсуса в отношении 18-го пакет санкций против России. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что работа над ними завершится «в скором времени». По данным издания Index, вето на новый пакет наложил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. При этом предполагается, что новые ограничения пополнят список санкционных танкеров и снизят потолок цен на российскую сырую нефть с $60 до $45.

Потолок цен на российскую нефть Страны G7, Евросоюз и Австралия в конце 2022 года ввели потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, а в начале 2023 года они установили предельную стоимость на российские нефтепродукты ($100 за баррель дизтоплива и $45 за баррель мазута). Компаниям альянса запрещено оказывать услуги по транспортировке и страховке нефти и нефтепродуктов из России, если они продаются по цене выше, чем установлено лимитом. Москва в ответ с февраля 2023 года запретила экспорт сырья из России по контрактам с условиями предельных цен «Большой семерки».

Сергей Фролов, управляющий партнер NEFT Research, считает, что российские перевозчики наладят логистику после майских ограничений и серьезного влияния на экспорт санкции ЕС не окажут. «Единственный шанс Евросоюза — это физическая блокировка прохода судов, перевозящих российскую нефть, и их арест», — говорит он. В ответ на такие попытки появились сообщения о сопровождении российскими военными танкеров, проходящих через пролив Ла-Манш, замечает эксперт. При этом дополнительную стабилизацию на рынок морских перевозок окажет завершение ирано-израильского конфликта, полагает он.