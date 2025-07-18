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Война санкций ,  
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Послы ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России

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Война санкций
В рамках 18-го пакета санкций против России вводятся ограничения в отношении газопроводов «Северный поток», также будет снижен потолок цен на российскую нефть. По словам Каллас, это будет «один из самых жестких» пакетов санкций
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Постпреды стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, одобренные ограничения станут «одним из самых жестких» пакетов санкций в отношении России на сегодняшний день.

В рамках нового пакета под санкции попадут газопроводы «Северный поток», а также 105 танкеров так называемого «теневого флота», которые Брюссель связывает с поставками российской нефти. Ограничения коснутся нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии.

По словам Каллас, представителям стран Евросоюза также удалось согласовать снижение потолка цен на нефть из России. Обновленные параметры она не уточнила, но Reuters со ссылкой на источники пишет, что речь идет о $47,6 за баррель. Сейчас потолок цен составляет $60 за баррель.

«Мы усилим давление на российскую военную промышленность и китайские банки, которые позволяют обходить санкции, а также блокируем экспорт технологий, используемых для беспилотников», — написала Каллас на своей странице в соцсети Х.

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Фото:Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна, которая долгое время блокировала принятие санкционного пакета, поддержит его. Фицо рассказал, что договорился с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для Словакии в связи с ценами на газ. Politico писала, что против согласования 18-го пакета санкций выступила Мальта. Однако позже странам ЕС удалось уговорить ее поддержать ограничения.

С начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 17 пакетов санкций против Москвы. Последний был принят 20 мая. В него вошли 75 физических и юридических лиц, «ответственных за действия, угрожающие суверенитету Украины», а также «Сургутнефтегаз», страховая компания ВСК, крупнейший золотодобытчик «Атлас майнинг», производители беспилотников и 189 танкеров «теневого флота».

Россия считает санкции незаконными. Кремль в ответ на угрозы санкциями заявил, что с Москвой нельзя разговаривать на «языке ультиматумов». Президент Владимир Путин называл снятие санкций одним из условий мирного урегулирования украинского конфликта.

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Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Евросоюз Россия Украина санкции потолок цен на нефть Северный поток Кая Каллас
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
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