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Война санкций ,  
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Глава РФПИ на фоне новых ограничений ЕС призвал к диалогу вместо санкций

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Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) призывает европейские страны к диалогу вместо раскручивания санкционной спирали, насчитывающей уже почти 30 тыс. санкций в отношении России, заявил глава фонда, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем телеграм-канале.

«РФПИ призывает к диалогу вместо раскручивания санкционной спирали, насчитывающей уже почти 30 тыс. санкций в отношении России, но не способной навязать свою волю в противовес национальным интересам нашей страны», — написал он.

Ранее Европейский союз в рамках 18-го пакета санкций против России ввел полный запрет любых транзакций с РФПИ и его дочерними компаниями.

Дмитриев отметил, что введенные ограничения в адрес РФПИ являются расширением санкций в дополнение к ранее введенным в марте 2022 года секторальным санкциям. Ограничения изначально запрещали европейским компаниям участвовать в проектах, софинансируемых фондом, а также вводили другие меры воздействия против финансового и инвестиционного участия РФПИ на территориях стран ЕС.

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По словам главы РФПИ, в ЕС призывали к усилению санкций против РФПИ из-за того, что фонд содействует урегулированию украинского конфликта, а также способствует налаживанию диалога между Россией и США. По мнению Дмитриева, санкции Евросоюза являются «разрушительными» для самих европейцев, поскольку они лишаются стабильных поставок энергоносителей, а российский рынок оказывается закрыт для европейских компаний.

Также глава РФПИ отметил, что в 2024 году рост российского ВВП составил 4,3% при росте на 0,7% в еврозоне и на 1,1% в Великобритании.

Ранее Дмитриев заявил, что конструктивный диалог между Россией и США продолжится, так как он «эффективнее заведомо обреченных на провал попыток давления». Он сказал об этом перед заявлением президента США Дональда Трампа о том, что США введут жесткие ограничения в отношении России через 50 дней, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине.

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Персоны
Евгений Вахляев
РФПИ Евросоюз санкции Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
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