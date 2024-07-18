Минюст внес Фонд Карнеги в список нежелательных организаций

Вместе с Фондом Карнеги за международный мир в реестр попало издание The Moscow Times. Оба ранее были признаны Минюстом иноагентами

Фото: Андрей Любимов / РБК

Американский Фонд Карнеги за международный мир (Carnegie Endowment for International Peace) включен в реестр нежелательных организаций России. Его ведет Минюст.

Фонд был основан в 1910 году. В России с 1994 года работал Московский центр Карнеги, указ о его учреждении подписал первый президент Борис Ельцин. В апреле 2022 года Минюст исключил Московский центр Карнеги из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций в России, после чего, в сентябре того же года, он прекратил свою деятельность. Ведомство объяснило свое решение «выявленными нарушениями действующего законодательства Российской Федерации».

В апреле прошлого года Фонд Карнеги за международный мир был признан иноагентом, так как, по мнению Минюста, распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей, «направленную на деструктивное идеологическое воздействие» на россиян, дискредитировал военных.

Вместе с фондом в реестр внесено издание The Moscow Times (зарегистрировано в Нидерландах). Генпрокуратура признала его нежелательной организацией чуть больше недели назад, заявив, что его деятельность была направлена на «дискредитацию решений руководства Российской Федерации как во внешней, так и во внутренней политике». В ноябре 2023 года The Moscow Times было внесено Минюстом в список иноагентов.

Издание The Moscow Times было основано Дерком Сауэром в 1992 году и до ноября 2015 года выпускалось в формате ежедневной газеты. В апреле 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт русской версии The Moscow Times, из-за статьи, в которой говорилось, что 11 сотрудников Росгвардии из Хакасии отказались принимать участие в военной операции на Украине.

На данный момент в списке нежелательных организаций Минюста значатся 178 НПО.