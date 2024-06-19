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Политика ,  
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Издателя «Медузы» оштрафовали по делу о нежелательной организации

Издателя «Медузы» Тимченко оштрафовали по делу о нежелательной организации
Галина Тимченко
Галина Тимченко (Фото: Claudio Furlan / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Черемушкинский суд Москвы оштрафовал на 14 тыс. руб. издателя «Медузы» (признана в России иноагентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко за участие в нежелательной организации, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Протокол в отношении Тимченко составили по ст. 20.33 Кодекса об административных правонарушениях — участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории России. По ней гражданам грозит штраф на сумму от 5 тыс. до 15 тыс. руб., должностным лицам — от 20 тыс. до 50 тыс. руб.

На Тимченко составили протокол об участии в нежелательной организации
Технологии и медиа
Галина Тимченко

Аналогичное дело в конце мая завели в отношении журналистки-расследователя «Медузы» Светланы Рейтер. По той же статье за работу на «Медузу» ранее оштрафовали журналиста и военного эксперта Дмитрия Кузнеца.

Минюст признал «Медузу» иностранным агентом в апреле 2021 года. Издание зарегистрировано в Латвии, его редакция находится в Риге. «Медуза» пыталась обжаловать присвоение статуса, но безуспешно.

В январе 2023 года Генпрокуратура признала «Медузу» нежелательной организацией на территории России. В ведомстве заявили, что деятельность издания представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

Согласно закону, счета организаций, которые признаны нежелательными, замораживаются, а их дочерние отделения закрываются. За участие в деятельности таких организаций в России предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

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Теги
«Медуза» Галина Тимченко нежелательные организации суд Черемушкинский суд Москва СМИ журналистика

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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