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Прокуратура признала нежелательной в России деятельность The Moscow Times

Роскомнадзор заблокировал сайт The Moscow Times в 2022 году из-за статьи о сотрудниках Росгвардии, отказавшихся принимать участие в спецоперации. Позже издание было включено в реестр иноагентов, а теперь — в реестр нежелательных
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность издания The Moscow Times (включено в реестр иностранных агентов), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре заявили, что деятельность зарегистрированной в Нидерландах НПО была направлена на «дискредитацию решений руководства Российской Федерации как во внешней, так и во внутренней политике».

В ведомстве также подчеркнули, что учредитель и владелец издания — гражданин Нидерландов, одновременно являющийся руководителем иностранных неправительственных организаций Stichting Potamos, Stichting 2 Oktober (включена в реестр иностранных агентов) и TVR Studios B.V. (деятельность признана нежелательной на территории России).

Кроме этого, The Moscow Times, по версии прокуратуры, размещала недостоверную и дискредитирующую информацию о проведении Россией военной операции на Украине и на постоянной основе взаимодействовала с иностранными НПО Limited liability company (SIA) «Medusa Project» (Латвия, признано иноагентом), The Insider (Латвия, признано иноагентом), IStories fonds (Латвия, признано иноагентом), Radio Free Europe/Radio Liberty (США, признано иноагентом), деятельность которых ранее также была признана нежелательной на территории России.

Прокуратура признала нежелательной в России деятельность The Moscow Times
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Издание The Moscow Times было основано Дерком Сауэром в 1992 году и до ноября 2015 года выпускалось в формате ежедневной газеты. В апреле 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт русской версии The Moscow Times, из-за статьи, в которой говорилось, что 11 сотрудников Росгвардии из Хакасии отказались принимать участие в военной операции на Украине. В 2023 издание также признали иноагентом. В Минюсте заявили, что оно распространяло недостоверные сведения о решениях российских властей, его действия формировали негативный образ России.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Генпрокуратура нежелательные организации Moscow Times Газета Нидерланды Военная операция на Украине
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