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Война санкций ,  
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Кэмерон призвал выследить «теневой» флот России

Дэвид Кэмерон предложил блокировать танкеры с российской нефтью в портах Италии
Сюжет
Война санкций
Глава британского МИДа сказал, что страны G7 будут отслеживать российский «теневой» флот и блокировать входящие в его состав суда. Накануне Лондон ввел санкции против четырех судов. Москва считает ограничения незаконными
Фото: Massimo Todaro / Shutterstock
Фото: Massimo Todaro / Shutterstock

G7 будет стремиться отслеживать российский «теневой» флот нефтяных танкеров и блокировать его движение, заявил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон газете Corriere della Sera.

«Нам также предстоит выследить теневой флот, который незаконно перевозит российскую нефть по всему миру: каждый раз, когда они приближаются к итальянскому порту, я хочу убедиться, что их блокируют», — сказал он.

По его словам, Запад будет преследовать «деньги и нефть, остановит газ» и корабли, чтобы препятствовать «российской военной машине» и оказать полную поддержку Украине.

Ранее Великобритания объявила о санкциях, которые коснулись четырех кораблей «теневого флота»: Ocean AMZ, Canis Power, Robon, NS Laguna. Кроме того, под ограничения попала управляющая судами компания One Moon Marine Servises LLC.


В G7 пообещали осложнить использование Россией «теневого флота» танкеров
Политика
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

G7 ввели потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, а также на нефтепродукты — на уровне $100 за баррель на дизель, который продается с наценкой по отношению к сырой нефти, и $45 за баррель на мазут, который продается с дисконтом. Для транспортировки продукции, которая продается дороже ценового лимита, компании из стран G7 не могут оказывать соответствующие услуги.

В ответ на это президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Его действие продлено до конца текущего года.

За нарушение ограничений G7 США вводили санкции против нескольких танкеров. Например, в декабре прошлого года под них попали либерийский и два эмиратских перевозчика и, соответственно, три их судна. Вашингтон заявил, что танкеры перевозили российскую нефть по $70 за баррель.

В апреле этого года Соединенные Штаты сняли санкции с одного турецкого судна и компании-перевозчика, которых ранее обвиняли в нарушении ценового потолка.

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Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дэвид Кэмерон нефть Италия российская нефть танкеры Великобритания

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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