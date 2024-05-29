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Война санкций ,  
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Bloomberg сообщил о рассмотрении ЕС санкций против «Ингосстраха»

Bloomberg: ЕК рассматривает предложение ввести санкции против «Ингосстраха»
Сюжет
Война санкций
Ввести санкции против российской страховой компании предложила одна из стран ЕС, однако, как отмечает агентство, «Ингосстрах» в настоящее время не включен в проект нового пакета санкций, над которым сейчас работает Брюссель
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против российской страховой компании «Ингосстрах», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. С таким предложением выступила одна из стран Евросоюза.

По информации Bloomberg, «Ингосстрах» в настоящее время не включен в проект нового пакета санкций, над которым сейчас работает ЕС. По словам собеседников агентства, даже если предложение об ограничениях в отношении российского страховщика одобрит ЕК, оно все равно столкнется с сопротивлением ряда стран. Возможные санкции против «Ингосстраха» создадут риски не только для торговли российской нефтью, но и для международных поставок товаров, которые страхует компания, отмечает агентство.

В «Ингосстрахе» заявили Bloomberg, что компания «работает в строгом соответствии с законодательством». В компании также подчеркнули, что «следуют рекомендациям, содержащимся в соответствующем Руководстве по санкциям для компаний, работающих в сфере морского судоходства, опубликованном OFAC, и других соответствующих руководствах, если это применимо».

Там пояснили, что все их полисы P&I (страхование ответственности судовладельцев. — РБК) содержат пункт, который «исключает предоставление страхового покрытия в случае нарушения каких-либо санкций». На сайте компании говорится, что ее P&I полисы принимаются во многих странах мира, включая Японию, Индию и ОАЭ.

Летом 2022 года Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), «дочка» ЦБ, стала основным перестраховщиком российских судов, после того как западные компании отозвали страховое покрытие у них. Агентство отмечало, что РНПК теперь является «основной компанией, предоставляющей государственные гарантии российским страховым компаниям.

Власти России считают санкции со стороны стран Запада незаконными. В Кремле заявляли, что подобные ограничения бьют в том числе по тем, кто их инициирует.

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Елена Чернышова
Ингосстрах санкции ЕС Военная операция на Украине танкеры
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