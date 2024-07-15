Bloomberg узнал о планах Британии против российского «теневого флота»

Ранее NYT писала, что Минфин предлагал новые ограничения против танкеров, но Белый дом отказался, ссылаясь на риски роста цен на нефть и топливо

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Великобритания планирует на этой неделе обратиться к группе европейских стран с «призывом к действию», направленного против «теневого флота нефтяных танкеров, который Россия использует для обхода международных санкций», пишет Bloomberg со ссылкой на источники и документы, с которым ознакомилось агентство.

Часть правительств европейских стран должны одобрить этот план в кулуарах встречи Европейского политического сообщества, которую 18 июля проведет британский премьер-министр Кир Стармер, отмечает агентство. В документе говорится, что меры направлены на обмен информацией о российском флоте для координации действий.

Один из собеседников Bloomberg рассказал о возможном введении санкций против судов «российского теневого флота».

Агентство пишет, что санкции G7 перекрыли доступ России к основным танкерам и поставщикам услуг, что вынудило Москву полагаться на старых перевозчиков, которые работают вне отраслевых норм.

Ранее The New York Times сообщала, что в Минфине США предлагают ввести новые ограничения в отношении танкеров, которые помогают поставлять российскую нефть в обход ценового потолка. Однако, экономические советники в Белом доме опасаются, что это может привести к росту цен на нефть этим летом и цен на бензин в США, что невыгодно на фоне предвыборной кампании американского президента Джо Байдена.

В феврале руководитель отдела по ограничению цен на нефть в Управлении по применению финансовых санкций Великобритании Ольга Димитреску говорила, что страны G7 стремятся ограничить использование Россией «теневого флота». Bloomberg писал, что в «теневой флот» входят сотни танкеров «таинственных» владельцев и трейдеров.