Bloomberg узнал о планах Британии против российского «теневого флота»
Великобритания планирует на этой неделе обратиться к группе европейских стран с «призывом к действию», направленного против «теневого флота нефтяных танкеров, который Россия использует для обхода международных санкций», пишет Bloomberg со ссылкой на источники и документы, с которым ознакомилось агентство.
Часть правительств европейских стран должны одобрить этот план в кулуарах встречи Европейского политического сообщества, которую 18 июля проведет британский премьер-министр Кир Стармер, отмечает агентство. В документе говорится, что меры направлены на обмен информацией о российском флоте для координации действий.
Один из собеседников Bloomberg рассказал о возможном введении санкций против судов «российского теневого флота».
Агентство пишет, что санкции G7 перекрыли доступ России к основным танкерам и поставщикам услуг, что вынудило Москву полагаться на старых перевозчиков, которые работают вне отраслевых норм.
Ранее The New York Times сообщала, что в Минфине США предлагают ввести новые ограничения в отношении танкеров, которые помогают поставлять российскую нефть в обход ценового потолка. Однако, экономические советники в Белом доме опасаются, что это может привести к росту цен на нефть этим летом и цен на бензин в США, что невыгодно на фоне предвыборной кампании американского президента Джо Байдена.
В феврале руководитель отдела по ограничению цен на нефть в Управлении по применению финансовых санкций Великобритании Ольга Димитреску говорила, что страны G7 стремятся ограничить использование Россией «теневого флота». Bloomberg писал, что в «теневой флот» входят сотни танкеров «таинственных» владельцев и трейдеров.
В декабре 2022 года страны G7, ЕС и Австралия (позже к ним присоединилась Швейцария) ввели потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. В феврале 2023 года потолок был расширен на нефтепродукты — в зависимости от их типа: $100 за баррель на дизель (продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, который продается с дисконтом.
При цене на таких уровнях и ниже поставки нефти и нефтепродуктов по морю в третьи страны и услуги по их транспортировке разрешаются. В случае если продукция продается дороже потолка, то компании из стран G7 не смогут оказывать услуги, которые сопровождают транспортировку нефти.
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