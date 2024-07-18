В ВСУ заявили о разрушении позиций украинских войск в Крынках

О контроле российской армии над Крынками еще в феврале сообщил президент Владимир Путин. По словам представителя ВСУ, украинские военные все еще присутствуют на левом берегу Днепра, но их позиции в Крынках уничтожены

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Большинство позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Крынки в Херсонской области разрушены, там фактически невозможно держать оборону. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой.

«Действительно, большинство основных позиций украинских войск в этом селе в результате интенсивного комбинированного и продолжительного огневого воздействия противника разрушены подчистую. Само село превратилось в груду камней», — сказал он.

Вместе с тем он отметил, что украинские военные все еще сохраняют присутствие на плацдармах на левом берегу Днепра.

Село Крынки находится между Алешками и Новой Каховкой на берегу реки Крынка, которая впадает в Днепр, и отделены от основного русла реки островами. Эта часть днепровского берега находится под контролем России, в Крынках Украина неоднократно пыталась высадить десант.

После начала военной операции на Украине российские войска заняли почти всю территорию Херсонской области, которая впоследствии по итогам референдума вошла в состав России. В октябре 2022 года херсонские власти объявили об эвакуации жителей муниципалитетов с подконтрольного Украине правого берега Днепра на левый, объяснив это тем, что Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления. В Минобороны отвод войск объясняли бесперспективностью обороны «в ограниченном районе», отметив, что такое «непростое решение» поможет сохранить жизнь военным. С тех пор линия фронта на этом направлении фактически разделена Днепром, Херсон — на подконтрольной Украине территории.

О контроле российской армии над Крынками еще в феврале сообщил президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. За несколько месяцев до этого Путин говорил, что в Крынки ВСУ «пихают своих людей просто на истребление» и военные называют это «дорогой в один конец». Он тогда рассказал, что обратился к начальнику Генштаба Валерию Герасимову с просьбой «не спешить выдавливать» украинских военных из Крынок, так как России «выгодно», чтобы ВСУ «туда подавали бездумно дальше личный состав».

В конце июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также сообщил, что российским военным удалось выбить остатки формирований ВСУ с левобережья региона. «Бои переместились на острова, наша армия активизировала действия. Враг выброшен с левобережья», — сказал он.

Украинский портал «Слідство.Інфо» накануне сообщал, что только с прошлого октября по конец июня этого года в селе Крынки пропали без вести 788 украинских военнослужащих. За этот период удалось вывезти и похоронить 262 погибших бойцов. Журналисты поговорили с несколькими матросами, медиками и лодочниками из разных бригад морской пехоты, которые либо сами были в Крынках, либо доставляли туда людей. Большинство собеседников назвали операцию в Крынках сверхтяжелой задачей с ограниченным ресурсом. «Особенно тяжело было туда заходить в октябре на зиму», — оценил один из офицеров.