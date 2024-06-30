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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо заявил, что ВСУ выбили с левобережья Херсонской области

Сальдо: ВСУ выбили с левобережья Херсонской области, бои идут на островах
Сюжет
Военная операция на Украине
Об усилении попыток ВСУ закрепиться на подконтрольном России левом береге Днепра Сальдо сообщал в июне. Теперь он заявил, что все украинские военные выбиты с левобережья, а бои идут на островах
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российским военным удалось выбить остатки формирований Вооруженные сил Украины (ВСУ) с левобережья Херсонской области, сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

«Бои переместились на острова, наша армия активизировала действия. Враг выброшен с левобережья», — сказал он.

Сальдо заявил об участившихся попытках ВСУ форсировать Днепр
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

После начала спецоперации на Украине российским войскам удалось почти полностью занять Херсонскую область, которая впоследствии по итогам референдума вошла в состав России.

В октябре 2022 года херсонские власти объявили об эвакуации жителей муниципалитетов с подконтрольного Украине правого берега Днепра на левый, объяснив это тем, что Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления. В Минобороны отвод войск объясняли бесперспективностью обороны «в ограниченном районе», отметив, что такое «непростое решение» поможет сохранить жизнь военным. Несколько месяцев спустя Сальдо сообщил, что линию обороны на левом берегу усилили в три раза, и пообещал украинским военным «самый жесткий отпор».

В июне Сальдо заявил, что украинские военные стали чаще предпринимать попытки форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу реки. «Если раньше противник выбирал некоторые точки, которые он считал перспективными, там уже широко известные Крынки — населенный пункт, то сейчас он пытается выше по Днепру, в верхней части, уже не на островах, а возле Каховки», — рассказал он, пояснив, что имеет в виду поселок Днепряны. Минобороны России неоднократно отчитывалось о срыве попыток украинских сил пересечь реку.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Херсонская область Владимир Сальдо ВСУ Военная операция на Украине Крынки
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