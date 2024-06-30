Сальдо заявил, что ВСУ выбили с левобережья Херсонской области
Российским военным удалось выбить остатки формирований Вооруженные сил Украины (ВСУ) с левобережья Херсонской области, сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.
«Бои переместились на острова, наша армия активизировала действия. Враг выброшен с левобережья», — сказал он.
После начала спецоперации на Украине российским войскам удалось почти полностью занять Херсонскую область, которая впоследствии по итогам референдума вошла в состав России.
В октябре 2022 года херсонские власти объявили об эвакуации жителей муниципалитетов с подконтрольного Украине правого берега Днепра на левый, объяснив это тем, что Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления. В Минобороны отвод войск объясняли бесперспективностью обороны «в ограниченном районе», отметив, что такое «непростое решение» поможет сохранить жизнь военным. Несколько месяцев спустя Сальдо сообщил, что линию обороны на левом берегу усилили в три раза, и пообещал украинским военным «самый жесткий отпор».
В июне Сальдо заявил, что украинские военные стали чаще предпринимать попытки форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу реки. «Если раньше противник выбирал некоторые точки, которые он считал перспективными, там уже широко известные Крынки — населенный пункт, то сейчас он пытается выше по Днепру, в верхней части, уже не на островах, а возле Каховки», — рассказал он, пояснив, что имеет в виду поселок Днепряны. Минобороны России неоднократно отчитывалось о срыве попыток украинских сил пересечь реку.
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