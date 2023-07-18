Пентагон назвал условия паритета Украины и России по истребителям

Россия располагает большим числом истребителей, и, чтобы Украина имела паритет по количеству и качеству, нужны миллиарды долларов и годы обучения пилотов, считает генерал Милли из Пентагона

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Чтобы Украина имела равные возможности в авиации с Россией, необходимы годы и миллиарды долларов вложений, заявил глава комитета штабов Пентагона Марк Милли на пресс-конференции, которую транслировал Fox Business.

«Десять [истребителей] F-16 — это $2 млрд, у русских — сотни истребителей четвертого и пятого поколения. Если мы попытаемся довести до паритета с Россией — один к одному, два к одному, — то говорим об огромном количестве самолетов, годах обучения пилотов, годах для обслуживания, годах для достижения необходимого уровня финансовой поддержки», — сказал он.

Большой опасностью для ВСУ сейчас он назвал не российские самолеты, а минные поля. Он призвал сосредоточиться на обеспечении противовоздушной обороны Украины, снабжении ее артиллерией малой и большой дальности, инженерным оборудованием и т.д. По словам Милли, это то, о чем украинцы просят сейчас.

На саммите НАТО в Вильнюсе свыше десятка стран — Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания — создали коалицию, чтобы обучить украинских пилотов управлению F-16. Позднее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден одобрил подготовку летчиков и другого персонала из Украины к работе с F-16 в европейских странах. В начале июля сообщалось, что центр по обучению может появиться в Румынии.

О передаче этих истребителей Украине в ближайшее время речи пока не идет. В НАТО отмечали, что вопрос не будет решен в краткосрочной перспективе в рамках проводимого ВСУ контрнаступления. При этом президент Украины Владимир Зеленский в июне говорил, что готовность обеспечить страну «мощным количеством» F-16 у ее партнеров есть, но на это нужно согласие США как производителя.

Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что передача Украине F-16 будет рассматриваться Москвой «как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», так как эти самолеты могут нести ядерное оружие. По его словам, США и их союзники по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, возможные последствия которого он назвал катастрофическими.