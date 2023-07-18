Пентагон назвал условия паритета Украины и России по истребителям

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 102,03 (+0,38) Инвестиции, 18 июл, 16:31 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 90,69 (+0,27) Инвестиции, 18 июл, 16:31
Как у зрителей пропал интерес к российскому футболу при Fan ID Спорт, 00:00
Шохин оценил затраты бизнеса из-за расширения списка выбросов в ₽40 млрд Бизнес, 00:00
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 18 июл, 23:55
Полицейские нашли пропавшую в Шахтах шестилетнюю девочку Общество, 18 июл, 23:48
МИД поставил ООН дедлайн по решению проблем с сельхозэкспортом России Политика, 18 июл, 23:28
В Ростовской области шестилетняя девочка ушла с неизвестным и пропала Общество, 18 июл, 23:28
Экс-президента банка «Югра» отправили в СИЗО в рамках дела о растрате Финансы, 18 июл, 23:16
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Магазины, кафе и другие услуги: кварталы рядом с торговыми центрами РБК и ПИК, 18 июл, 23:11
Медведев заявил о нехватке кадров на оборонных предприятиях Политика, 18 июл, 23:02
Пентагон назвал условия паритета Украины и России по истребителям Политика, 18 июл, 22:44
Недвижимость и пассивный доход: что такое сервисные апартаменты РБК и ПИК, 18 июл, 22:31
КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря Политика, 18 июл, 22:30
В Совбезе ООН призвали не допустить создание «машин-убийц» на основе ИИ Политика, 18 июл, 22:19
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 18 июл, 22:06
Военная операция на Украине ,  
0 

Пентагон назвал условия паритета Украины и России по истребителям

Генерал Милли заявил о высокой цене достижения паритета Киева и Москвы в истребителях
Россия располагает большим числом истребителей, и, чтобы Украина имела паритет по количеству и качеству, нужны миллиарды долларов и годы обучения пилотов, считает генерал Милли из Пентагона
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

Чтобы Украина имела равные возможности в авиации с Россией, необходимы годы и миллиарды долларов вложений, заявил глава комитета штабов Пентагона Марк Милли на пресс-конференции, которую транслировал Fox Business.

«Десять [истребителей] F-16 — это $2 млрд, у русских — сотни истребителей четвертого и пятого поколения. Если мы попытаемся довести до паритета с Россией — один к одному, два к одному, — то говорим об огромном количестве самолетов, годах обучения пилотов, годах для обслуживания, годах для достижения необходимого уровня финансовой поддержки», — сказал он.

Большой опасностью для ВСУ сейчас он назвал не российские самолеты, а минные поля. Он призвал сосредоточиться на обеспечении противовоздушной обороны Украины, снабжении ее артиллерией малой и большой дальности, инженерным оборудованием и т.д. По словам Милли, это то, о чем украинцы просят сейчас.

На саммите НАТО в Вильнюсе свыше десятка стран — Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания — создали коалицию, чтобы обучить украинских пилотов управлению F-16. Позднее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден одобрил подготовку летчиков и другого персонала из Украины к работе с F-16 в европейских странах. В начале июля сообщалось, что центр по обучению может появиться в Румынии.

О передаче этих истребителей Украине в ближайшее время речи пока не идет. В НАТО отмечали, что вопрос не будет решен в краткосрочной перспективе в рамках проводимого ВСУ контрнаступления. При этом президент Украины Владимир Зеленский в июне говорил, что готовность обеспечить страну «мощным количеством» F-16 у ее партнеров есть, но на это нужно согласие США как производителя.

Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что передача Украине F-16 будет рассматриваться Москвой «как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», так как эти самолеты могут нести ядерное оружие. По его словам, США и их союзники по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, возможные последствия которого он назвал катастрофическими.

Читайте на РБК Pro
Релоканты возвращаются в Россию. Что им не понравилось за рубежом
Компартия Китая лишила Джека Ма $30 млрд. Что с ним будет дальше
350 компаний готовятся запустить аэротакси. Кто станет лидером рынка
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
F-16 Марк Милли Пентагон Украина
Материалы по теме
Резников рассказал, когда Украина сможет получить западные истребители
Политика
Кулеба заявил о сдвиге сроков обучения украинских пилотов полетам на F-16
Политика
Лавров пообещал военно-технический ответ при угрозе России от F-16
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter