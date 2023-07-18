Politico узнала о согласованных в ЕС военных санкциях против Белоруссии

Ограничения, о которых неофициально договорились дипломаты ЕС, коснутся поставок военной техники, в том числе авиазапчастей. Санкции призваны не допустить поставок европейских комплектующих для вооружений из Белоруссии в Россию

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Страны ЕС предварительно согласовали санкции против Белоруссии в военной сфере, пишет Politico. По данным его источников из числа европейских дипломатов, ограничения коснутся военной техники, включая авиационные запчасти.

Позиции в санкционном списке будут аналогичны тем, что фигурируют в санкциях против России, чтобы предотвратить попадание запчастей для военной техники из Белоруссии в Россию, уточняет издание.

Евросоюз впервые ввел секторальные санкции против Белоруссии в 2021 году в ответ на «усугубляющиеся нарушения прав человека, жестокие репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая с последующим задержанием журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги». Ограничения коснулись импорта нефтепродуктов и калийных удобрений.

После начала российской военной операции на Украине Брюссель ужесточил санкции против Белоруссии, чтобы она не помогала России обходить введенные против нее ограничения. Персональные санкции были введены против белорусских чиновников за поддержку «российской агрессии против Украины».

В марте верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пригрозил Минску санкциями в ответ на размещение в республике российского ядерного оружия, которое анонсировал президент Владимир Путин. По мнению Борреля, такой шаг приведет к дальнейшей «безответственной эскалации».

После попытки мятежа ЧВК «Вагнер» и последующей договоренности об уходе бойцов компании и ее основателя Евгения Пригожина в Белоруссию в республике сообщили, что представителей ЧВК привлекут к обучению белорусских вооруженных сил.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Минск не будет участвовать в российской спецоперации на Украине, однако в октябре 2022 года заявил: «Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства». В том же месяце Минск и Москва договорились о развертывании на территории республики совместной российско-белорусской группировки войск.