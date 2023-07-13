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Протасевича и Сапегу исключили из белорусского списка террористов

КГБ Белоруссии исключил помилованных Лукашенко Протасевича и Сапегу из списка террористов
Софья Сапега (в центре)
Софья Сапега (в центре) (Фото: Леонид Щеглов / БелТА / ТАСС)

Белорусский Комитет государственной безопасности (КГБ) исключил из перечня лиц, причастных к террористической деятельности, создателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его бывшую девушку россиянку Софью Сапегу, убедился РБК.

В списке, который публикует КГБ на своем сайте, отсутствуют данные о Сапеге и Протасевиче, хотя раньше они там были.

Телеграм-канал Nexta, редактором которого был Протасевич, освещал и координировал массовые акции протеста, проходившие в Белоруссии после выборов президента в августе 2020 года. Протасевич вел свою деятельность из-за границы, однако в мае 2021 года самолет Ryanair, на котором он совместно с Софьей Сапегой летели в Вильнюс, вынужденно сел в Минске после сообщения о бомбе на борту.

После задержания Протасевич признал вину в организации массовых протестов. Как сообщал телеграм-канал Baza, он дал показания о противозаконной деятельности Сапеги, рассказав, что она занималась деанонимизацией сотрудников силовых ведомств через сервис «Глаз Бога» и получила за эту работу $5 тыс. Протасевича приговорили к восьми годам лишения свободы, Сапегу — к шести годам заключения в колонии общего режима по делу о создании террористического телеграм-канала Nexta.

В конце июня 2021 года Протасевича и Сапегу выпустили из СИЗО. СК сообщил, что они заключили со следствием досудебное соглашение, поэтому меру пресечения им заменили на домашний арест. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал их: 22 мая экс-главред Nexta сказал, что он был помилован, 7 июня белорусский лидер помиловал и Сапегу, после чего ее передали России.

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Теги
Роман Протасевич Белоруссия КГБ Софья Сапега
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