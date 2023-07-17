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Политика ,  
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Лукашенко создал в Белоруссии народное ополчение

Александр Лукашенко подписал закон о народном ополчении в Белоруссии
Народное ополчение в Белоруссии будет обеспечивать действие военного положения и оказывать помощь органам внутренних дел. Власти связывали его появление с укреплением обороноспособности страны «в это непростое время»
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

В Белоруссии появится народное ополчение, соответствующий закон подписал президент страны Александр Лукашенко, говорится на его сайте.

«Документом создаются правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных (территориальных) единицах республики, а также дополнительные условия для оказания содействия территориальным органам внутренних дел при исполнении ими полномочий и защиты имущества всех форм собственности от преступных и иных посягательств», — сказано в сообщении.

О планах Минска создать ополчение заявил министр обороны страны Виктор Хренин в мае прошлого года. Он отмечал, что для этого в республике есть «и люди, и вооружение», осталось решить вопрос законодательно. «Количество защитников нашей Родины [за счет этого] увеличится в разы», — отмечал министр.


В конце июня закон о народном ополчении одобрили в парламенте страны — Национальном собрании. Как сказал председатель его нижней палаты, палаты представителей, Владимир Андрейченко, такая мера поможет «усилить обороноспособность государства в это непростое» время. Он назвал принятие такого решения в области безопасности актуальным в связи с событиями в России, связанными с мятежом ЧВК «Вагнер».

ЧВК, которая 24 июня после конфликта с Минобороны взяла под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и двинулась в Москву, в итоге остановила свои колонны после переговоров Лукашенко с лидером «Вагнера» Евгением Пригожиным.

Бойцы «Вагнера» в качестве одного из вариантов действий после мятежа получили возможность уйти в Белоруссию. В Минобороны страны заявили, что привлекут вагнеровцев к обучению вооруженных сил страны. Сообщалось, что инструкторы ЧВК уже тренируют военнообязанных подразделений территориальных войск Белоруссии.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Белоруссия Народное ополчение Александр Лукашенко
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