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Суд над Трампом ,  
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Трампу предъявили обвинения и выпустили из суда

Суд Флориды предъявил Трампу обвинения и запретил ему общаться со свидетелями по делу
Обвинение полагает, что Трамп после ухода с поста президента вывез десятки ящиков с секретными документами к себе в поместье. Свою вину Трамп не признал, суд отпустил его, запретив общаться со свидетелями по делу
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Экс-президента США Дональда Трампа и его бывшего помощника Уолта Науту выпустили из здания суда во Флориде, наложив запрет определенных действий — судья запретил им общаться со свидетелями по делу, кроме как через их адвокатов, передает The New York Times.

Власти США обнародовали обвинительное заключение против бывшего президента из 37 пунктов. В нем говорится, что Трамп после ухода из Белого дома вывез десятки ящиков, многие из которых содержали секретные документы, и хранил их в своем поместье Мар-а-Лаго.

В этих документах, в частности, были данные об оборонных возможностях как Соединенных Штатов, так и других стран, о ядерных программах США, о потенциальных уязвимостях США и их союзников перед военным нападением, о планах возможного возмездия в ответ на иностранное нападение, чувствительные данные разведки и т.д.

Бывший президент заявил суду, что не считает себя виновным в инкриминируемых ему деяниях. Вместе с ним перед судом предстал его бывший помощник Уолт Наута, который работал в Белом доме во время президентства Трампа, а после и в поместье Мар-а-Лаго. Он вину также не признал.

Слушание по делу Трампа проходило в закрытом режиме. Оно продлилось около 50 мин., после чего экс-президент покинул здание суда, вокруг которого собрались его сторонники.

Это уже второе обвинение в адрес Трампа. В апреле против него было выдвинуто обвинение по 34 эпизодам, касающимся фальсификации отчетности. Одно из дел связано с оформленным как оплата юридических услуг вознаграждением за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс).

В обоих случаях бывший американский лидер отрицал свою вину. 10 июня он обвинил администрацию Джо Байдена в отношении к нему «как в сталинской России» и заявил, что нынешний президент пытается посадить своих противников в тюрьму. В прошлом ноябре Трамп объявил, что будет участвовать в выборах, «чтобы снова сделать Америку великой».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Дональд Трамп суд запрет свидетели обвинения Флорида США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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