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Трамп подал в суд на обвинившую его в изнасиловании журналистку

Трамп подал иск о клевете против журналистки, обвинившей его в изнасиловании
В иске говорится, что репутация Трампа сильно пострадала, «что, в свою очередь, привело к большим убыткам». Журналистка ранее не смогла доказать, что экс-президент ее изнасиловал, но Трампа признали виновным в домогательствах
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп подал иск в суд против журналистки и писательницы Джин Кэрролл, которая обвинила его в изнасиловании, передает Bloomberg.

В исковом заявлении говорится, что из-за слов Кэрролл репутация Трампа сильно пострадала, «что, в свою очередь, привело к большим убыткам». Адвокаты политика отмечают, что обвинения журналистки прозвучали после того, как суд признал экс-президента невиновным в изнасиловании.

Жюри федерального суда в Манхэттене вынесло вердикт по делу Трампа и Кэрролл 9 мая. Обвинения связаны с эпизодом, который, со слов журналистки, произошел в 1996 году в примерочной универмага Bergdorf Goodman. Женщина не смогла доказать, что Трамп ее изнасиловал, но суд счел его виновным в домогательствах и обязал экс-главу государства выплатить Кэрролл $3 млн за моральный ущерб и еще $2 млн по гражданскому иску о побоях.

На следующий день журналисты телеканала CNN спросили Кэрролл о том, что она думает о решении суда. Женщина продолжала настаивать, что подверглась изнасилованию со стороны Трампа. В иске бывшего президента говорится, что интервью журналистки было показано по телевизору и разошлось в интернете, что привело к широкому распространению «этих клеветнеческих заявлений».

В июне суд Манхэттена разрешил Кэрролл дополнить иск к Трампу и потребовать с бывшего президента не менее $10 млн. Поводом для этого стали высказывания политика, назвавшего женщину «сумасшедшей», а поданный против него иск — «подстроенной сделкой». Помимо этого Кэрролл скорректирована первоначальное заявление, заменив там слово «изнасилование» на «сексуальное насилие».

Трамп отверг все обвинения и назвал их ложными. Решение суда, обязавшего его выплатить журналистке $5 млн, он счел позором. «Я понятия не имею, кто эта женщина. Этот вердикт — позор и продолжение величайшей охоты на ведьм всех времен!» — написал он в своей соцсети Truth Social.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп иск в суд клевета изнасилование сексуальные домогательства
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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