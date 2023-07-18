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Мосгорсуд вернул дело о краже имущества Чубайса в Хамовнический суд

Мосгорсуд вернул дело о краже имущества экс-главы «Роснано» Чубайса в Хамовнический суд
В феврале Хамовнический суд передал дело в Замоскворецкий суд, где оно должно было рассматриваться сначала, «в связи с определением места совершения преступления». Мосгорсуд отменил это решение, сказал адвокат фигуранта
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Московский городской суд вернул дело о краже имущества у бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса в Хамовнический районный суд для нового рассмотрения, об этом РБК сообщил адвокат Мусы Садаева Вячеслав Макаров.

В пресс-службе Хамовнического суда сообщили, что пока не могут подтвердить эту информацию.

В феврале Хамовнический суд передал дело в Замоскворецкий суд, где оно должно было рассматриваться сначала, «в связи с определением места совершения преступления», говорил ТАСС Макаров. По его словам, против передачи дела в другой суд возражали все участники процесса, кроме Мусы Садаева и его защиты. Кроме того, суд изменил обвиняемым меру пресечения с запрета определенных действий на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Дело было возбуждено в 2017 году. Бывшая компания Чубайса SFO Concept, которую возглавлял бизнесмен Илья Сучков (его брат Игорь долгое время был советником Чубайса), должна была построить дом в деревне Переделки Одинцовского района. Чубайс подал на компанию в суд, утверждая, что у него вымогают завышенную сумму. SFO Concept оказалась в долгах. Сучков предлагал кредиторам выкупить дом за $36 млн, однако британская Knight Frank оценила его в $12,55 млн. Это дело впоследствии объединили с делом о пропаже из особняка имущества, которое принадлежало экс-главе «Роснано».

В июле прошлого года Хамовнический суд начал рассмотрение дела по существу. По делу проходят Сучков, экс-член федерального политического совета упраздненной в мае оппозиционной Партии народной свободы (ПАРНАС) Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин. Сучков обвиняется в двух эпизодах покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК). Остальным инкриминируют только кражу. Все подсудимые отрицают свою вину.

Потерпевшими по делу признаны Чубайс и компания «Тилсок». Бывший глава «Роснано» ни на одно судебное заседание не пришел. Чубайс в марте покинул Россию. Первоначально ущерб оценивался в 3 млрд руб., впоследствии сумма была снижена до 70 млн руб.

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Теги
Елена Чернышова, Любовь Ставцева Любовь Ставцева
Анатолий Чубайс кража суд
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