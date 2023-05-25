Верховный суд ликвидировал ПАРНАС

Одним из сооснователей ПАРНАС был Борис Немцов. Минюст указал, что партия не имеет нужного числа отделений, ее представители заверили, что руководство не знало о закрытии части представительств

Михаил Касьянов (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Верховный суд ликвидировал оппозиционную «Партию народной свободы» (ПАРНАС), возглавляемую бывшим премьер-министром Михаилом Касьяновым, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Сегодня состоялось судебное заседание, на котором рассматривался иск Минюста о ликвидации политической партии ПАРНАС. Иск удовлетворен», — уточнили в суде.

Ликвидации подлежат сама партия, ее региональные отделения и другие структурные подразделения. Поводом для иска стали нехватка у ПАРНАС нужного число отделений, а также наличие претензий налоговой службы и Минюста к существующим отделениям, говорилось в материалах дела, пишет «РИА Новости». У партии сейчас 40 отделений (из них два ликвидированы, но соответствующие решения еще не вступили в силу), отметили в Минюсте.

«Ни региональные отделения, ни политическая партия не принимают мер для устранения нарушений, ситуация усугубляется. Партия не предпринимает попыток нарастить число региональных отделений и устранить выявленные нарушения», — аргументировали в Минюсте.

Партия не согласилась с претензиями и просила суд не удовлетворять иск. Представители ПАРНАС пояснили, что руководство не было в курсе закрытия части отделений, а сама проверка Минюста — незаконна. Согласно закону, партии обязаны располагать отделениями в не менее чем половине регионов страны, которых после осенних референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях стало 89. В партии указали, что половину следует отсчитывать от 85 субъектов Федерации, поскольку в новых регионах органы исполнительной власти, которые должны контролировать отделения партии, будут созданы только к лету.