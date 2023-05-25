Верховный суд ликвидировал ПАРНАС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 86,2 (-0,35) Инвестиции, 24 мая, 15:56 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,2) Инвестиции, 24 мая, 15:56
Goal включил трансфер украинца за €100 млн в топ-10 худших в АПЛ Спорт, 14:02
Почему акции Segezha Group смогут вырасти, несмотря на слабую отчетность Pro, 13:59
Сервис CarPrice вышел на рынок Казахстана Пресс-релиз, 13:55
Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в Европу Общество, 13:54
Акции «Яндекса» подорожали на новости о вариантах раздела активов Инвестиции, 13:52
В Сбербанке связали падение цен на жилье с уехавшими россиянами Финансы, 13:51
Hongqi начал формировать дилерскую сеть в России Авто, 13:49
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Bloomberg узнал о трех вариантах для инвесторов «Яндекса» Бизнес, 13:49
Трамп ответил на выдвижение Десантиса видео с Гитлером и дьяволом Политика, 13:48
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 13:32
Лукашенко фразой «пусть приходят» ответил на угрозу мятежа из Польши Политика, 13:32
Отказ от «механики» и личное шоссе. Тина Тёрнер и любовь к машинам Авто, 13:29
Прокуратура попросила признать немецкую оккупацию в Подмосковье геноцидом Политика, 13:28
Уехавший из Россию в Корею биатлонист сломал руку в ДТП Спорт, 13:15

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Политика ,  
0 

Верховный суд ликвидировал ПАРНАС

Верховный суд ликвидировал партию ПАРНАС экс-премьера Михаила Касьянова
Одним из сооснователей ПАРНАС был Борис Немцов. Минюст указал, что партия не имеет нужного числа отделений, ее представители заверили, что руководство не знало о закрытии части представительств
Михаил Касьянов
Михаил Касьянов (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Верховный суд ликвидировал оппозиционную «Партию народной свободы» (ПАРНАС), возглавляемую бывшим премьер-министром Михаилом Касьяновым, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Сегодня состоялось судебное заседание, на котором рассматривался иск Минюста о ликвидации политической партии ПАРНАС. Иск удовлетворен», — уточнили в суде.

Ликвидации подлежат сама партия, ее региональные отделения и другие структурные подразделения. Поводом для иска стали нехватка у ПАРНАС нужного число отделений, а также наличие претензий налоговой службы и Минюста к существующим отделениям, говорилось в материалах дела, пишет «РИА Новости». У партии сейчас 40 отделений (из них два ликвидированы, но соответствующие решения еще не вступили в силу), отметили в Минюсте.

«Ни региональные отделения, ни политическая партия не принимают мер для устранения нарушений, ситуация усугубляется. Партия не предпринимает попыток нарастить число региональных отделений и устранить выявленные нарушения», — аргументировали в Минюсте.

Партия не согласилась с претензиями и просила суд не удовлетворять иск. Представители ПАРНАС пояснили, что руководство не было в курсе закрытия части отделений, а сама проверка Минюста — незаконна. Согласно закону, партии обязаны располагать отделениями в не менее чем половине регионов страны, которых после осенних референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях стало 89. В партии указали, что половину следует отсчитывать от 85 субъектов Федерации, поскольку в новых регионах органы исполнительной власти, которые должны контролировать отделения партии, будут созданы только к лету.

ПАРНАС была зарегистрирована еще в 1991 году как Республиканская партия России. Одним из председателей партии был политик Борис Немцов, он был убит в феврале 2015 года. Касьянов в 1999–2000 годах был министром финансов, а в 2000–2004 годах — главой правительства России. Летом 2022 года он уехал из России.
 

Читайте на РБК Pro
Опцион ключевым сотрудникам: когда давать и как снизить риск для бизнеса
Как лимит на покупку валюты для сделок с иностранцами отразится на рубле
«Наслаждайтесь цирком»: каково работать в Tinder — в пяти пунктах
Корпоративные споры, которые Верховный суд разрешил в 2022 году, — кейсы
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Михаил Касьянов Верховный суд Минюст ПАРНАС

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Правящая партия Грузии объяснила нежелание выпускать президента в ЕС
Политика
Болгарские партии договорились, что премьеры будут править по очереди
Политика
Почему президентские выборы в Турции закончились вторым туром
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter