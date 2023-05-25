Верховный суд ликвидировал ПАРНАС
Верховный суд ликвидировал оппозиционную «Партию народной свободы» (ПАРНАС), возглавляемую бывшим премьер-министром Михаилом Касьяновым, сообщили РБК в пресс-службе суда.
«Сегодня состоялось судебное заседание, на котором рассматривался иск Минюста о ликвидации политической партии ПАРНАС. Иск удовлетворен», — уточнили в суде.
Ликвидации подлежат сама партия, ее региональные отделения и другие структурные подразделения. Поводом для иска стали нехватка у ПАРНАС нужного число отделений, а также наличие претензий налоговой службы и Минюста к существующим отделениям, говорилось в материалах дела, пишет «РИА Новости». У партии сейчас 40 отделений (из них два ликвидированы, но соответствующие решения еще не вступили в силу), отметили в Минюсте.
«Ни региональные отделения, ни политическая партия не принимают мер для устранения нарушений, ситуация усугубляется. Партия не предпринимает попыток нарастить число региональных отделений и устранить выявленные нарушения», — аргументировали в Минюсте.
Партия не согласилась с претензиями и просила суд не удовлетворять иск. Представители ПАРНАС пояснили, что руководство не было в курсе закрытия части отделений, а сама проверка Минюста — незаконна. Согласно закону, партии обязаны располагать отделениями в не менее чем половине регионов страны, которых после осенних референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях стало 89. В партии указали, что половину следует отсчитывать от 85 субъектов Федерации, поскольку в новых регионах органы исполнительной власти, которые должны контролировать отделения партии, будут созданы только к лету.
ПАРНАС была зарегистрирована еще в 1991 году как Республиканская партия России. Одним из председателей партии был политик Борис Немцов, он был убит в феврале 2015 года. Касьянов в 1999–2000 годах был министром финансов, а в 2000–2004 годах — главой правительства России. Летом 2022 года он уехал из России.