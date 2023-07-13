Чубайс стал «британским ученым» и написал статью о реформах

Анатолий Чубайс выпустил статью о причине неудач экономических реформ 1990-х — «феномене неплатежей», который не удалось предсказать и вовремя побороть. В статье Чубайс представлен как независимый исследователь из Великобритании

Анатолий Чубайс (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Среди крупномасштабных процессов, нанесших наибольший ущерб экономике и населению России в 1990-е годы, также ощутимо подорвавших престиж чиновников-реформаторов, особое место занимали неплатежи. Об этом говорится в статье Анатолия Чубайса «Неплатежи в pоссийской экономике 1990-х: непредвиденный институт», опубликованной в свежем номере «Вопросов экономики» (РБК ознакомился с текстом). Автор представлен в ней как независимый исследователь из Глазго (Великобритания).

В материале Чубайс предлагает собственное понимание причин и реальных механизмов решения этой проблемы. К теме неплатежей Чубайс обращается не впервые. В 2020 году он признавал, что при подготовке экономических реформ 1990-х не была учтена угроза неплатежей, и в итоге никем не предсказанное явление повлияло на весь комплекс нововведений.

Борьба с неплатежами оказалась очень сложной и заняла почти десять лет, указывает Чубайс в статье. В августе 1994 года правительство создало оперативную комиссию по ликвидации причин кризиса неплатежей, которую возглавил сам Чубайс. В 1996 году ее ранг был повышен до комиссии при президенте, и главой был назначен председатель правительства, вспоминает автор.

«К сожалению, приходится признать, что разработчики концепции реформ, в том числе и автор данной статьи, не смогли ни предсказать появление этого разрушительного института, ни своевременно дать его научное объяснение, ни оперативно преодолеть его на практике», — пишет Чубайс.

Неспособность российских и зарубежных экономистов адекватно оценить причины неплатежей и выработать рекомендации по их ликвидации наряду с неудачами правительства в работе по их преодолению свидетельствует о беспрецедентной сложности самого явления, говорится в материале.

Чубайс указывает два типа неплатежей в экономике: вертикальные и горизонтальные. Под вертикальными имеется в виду ситуация, когда предприятие не исполняет свои обязательства по налогам и сборам перед бюджетной системой и внебюджетными фондами, а государство и бюджетная сеть, в свою очередь, не исполняют свои обязательства перед предприятиями. Горизонтальные неплатежи следует понимать как невыполнение предприятие финансовых обязательств перед поставщиками в согласованные между ними сроки, отмечается в статье.

«Базовой причиной вертикальных неплатежей в 1990-е годы была слабость государства, а горизонтальных — слабость института частной собственности», — отметил Чубайс. В первом случае мотивации директора и собственника, сталкиваясь с внешней средой (слабым государством), приводили к одинаковым последствиям — налоговым недоимкам и запросу на взаимозачеты. Во втором — эти же мотивации, сталкиваясь с внешней средой, вызывали противоположное поведение, указывает автор.

Решить проблему неплатежей удалось только в 2000-х годах благодаря ряду факторов, таких как создание института частной собственности, дополненное институтом банкротства, рост платежей «живыми деньгами» за экспорт, восстановление денежных платежей в бюджетную систему, говорится в статье.

РБК направил запрос Авдотье Смирновой.