Чубайс стал «британским ученым» и написал статью о реформах
Среди крупномасштабных процессов, нанесших наибольший ущерб экономике и населению России в 1990-е годы, также ощутимо подорвавших престиж чиновников-реформаторов, особое место занимали неплатежи. Об этом говорится в статье Анатолия Чубайса «Неплатежи в pоссийской экономике 1990-х: непредвиденный институт», опубликованной в свежем номере «Вопросов экономики» (РБК ознакомился с текстом). Автор представлен в ней как независимый исследователь из Глазго (Великобритания).
В материале Чубайс предлагает собственное понимание причин и реальных механизмов решения этой проблемы. К теме неплатежей Чубайс обращается не впервые. В 2020 году он признавал, что при подготовке экономических реформ 1990-х не была учтена угроза неплатежей, и в итоге никем не предсказанное явление повлияло на весь комплекс нововведений.
Борьба с неплатежами оказалась очень сложной и заняла почти десять лет, указывает Чубайс в статье. В августе 1994 года правительство создало оперативную комиссию по ликвидации причин кризиса неплатежей, которую возглавил сам Чубайс. В 1996 году ее ранг был повышен до комиссии при президенте, и главой был назначен председатель правительства, вспоминает автор.
«К сожалению, приходится признать, что разработчики концепции реформ, в том числе и автор данной статьи, не смогли ни предсказать появление этого разрушительного института, ни своевременно дать его научное объяснение, ни оперативно преодолеть его на практике», — пишет Чубайс.
Неспособность российских и зарубежных экономистов адекватно оценить причины неплатежей и выработать рекомендации по их ликвидации наряду с неудачами правительства в работе по их преодолению свидетельствует о беспрецедентной сложности самого явления, говорится в материале.
Чубайс указывает два типа неплатежей в экономике: вертикальные и горизонтальные. Под вертикальными имеется в виду ситуация, когда предприятие не исполняет свои обязательства по налогам и сборам перед бюджетной системой и внебюджетными фондами, а государство и бюджетная сеть, в свою очередь, не исполняют свои обязательства перед предприятиями. Горизонтальные неплатежи следует понимать как невыполнение предприятие финансовых обязательств перед поставщиками в согласованные между ними сроки, отмечается в статье.
«Базовой причиной вертикальных неплатежей в 1990-е годы была слабость государства, а горизонтальных — слабость института частной собственности», — отметил Чубайс. В первом случае мотивации директора и собственника, сталкиваясь с внешней средой (слабым государством), приводили к одинаковым последствиям — налоговым недоимкам и запросу на взаимозачеты. Во втором — эти же мотивации, сталкиваясь с внешней средой, вызывали противоположное поведение, указывает автор.
Решить проблему неплатежей удалось только в 2000-х годах благодаря ряду факторов, таких как создание института частной собственности, дополненное институтом банкротства, рост платежей «живыми деньгами» за экспорт, восстановление денежных платежей в бюджетную систему, говорится в статье.
РБК направил запрос Авдотье Смирновой.
До 2020 года Чубайс возглавлял госкорпорацию «Роснано», затем занимал должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями. 23 марта 2022 года Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента и уехал из страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже подтвердил, что Чубайс уволился, уточнив, что он сделал это по собственному желанию.
Место его постоянного пребывания не раскрывается. Но сообщалось, что после отъезда из России он бывал в Израиле, Турции и Италии.
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