Чубайс опроверг сообщения об обмене документов и недвижимости в Израиле
Бывший спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития, экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что не меняет временное удостоверение личности на постоянное в Израиле и не имеет недвижимости в этой стране. Об этом он сказал ТАСС, опровергнув сообщение израильского портала «Детали».
«Ни первое утверждение, об обмене временного удостоверения, ни второе, о недвижимости в Израиле, не соответствуют действительности», — сказал Чубайс.
Издание 16 мая сообщило, что Чубайс и его жена Авдотья Смирнова во вторник запросили в израильском МВД долгосрочные документы. По данным портала, он владеет «как минимум одним объект недвижимости» в стране. Телеграм-канал «Голос Израиля» опубликовал фото с подписью «Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова сегодня в МВД Израиля».
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