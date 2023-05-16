Чубайс опроверг сообщения об обмене документов и недвижимости в Израиле

Анатолий Чубайс опроверг сообщение об обмене удостоверения и о недвижимости в Израиле

Анатолий Чубайс (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Бывший спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития, экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что не меняет временное удостоверение личности на постоянное в Израиле и не имеет недвижимости в этой стране. Об этом он сказал ТАСС, опровергнув сообщение израильского портала «Детали».

«Ни первое утверждение, об обмене временного удостоверения, ни второе, о недвижимости в Израиле, не соответствуют действительности», — сказал Чубайс.

Издание 16 мая сообщило, что Чубайс и его жена Авдотья Смирнова во вторник запросили в израильском МВД долгосрочные документы. По данным портала, он владеет «как минимум одним объект недвижимости» в стране. Телеграм-канал «Голос Израиля» опубликовал фото с подписью «Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова сегодня в МВД Израиля».

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