Адвокат сообщил о переносе процесса по делу о краже имущества у Чубайса

Рассмотрение уголовного дела о краже у бывшего генерального директора компании «Роснано» Анатолия Чубайса имущества на 70 млн руб. перенесено на неопределенный срок, сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров.

«Всех участников процесса уведомили из суда о переносе процесса на неопределенный срок», — сказал адвокат и добавил, что заседание должно было пройти 27 июня.

Юрист связывает перенос рассмотрения с тем, что Чубайс, который в марте покинул Россию, не является на заседания. Ранее Макаров, ссылаясь на слова судьи, говорил, что мобильный телефон Чубайса не доступен и повестки из суда экс-гендиректор не забирает.

Дело, которое рассматривает Хамовнический суд Москвы, было возбуждено в 2017 году из-за построенного для Чубайса особняка в деревне Переделки в Одинцовском районе. Его возвела принадлежавшая Чубайсу до 2013 года компания SFO Concept, которую возглавлял бизнесмен Илья Сучков — его брат Игорь долгое время был советником Чубайса.

Экс-гендиректор «Роснано» подал на компанию в суд и заявил, что у него вымогают за этот дом завышенную сумму. Компания, которая указывала, что дом был ее собственным инвестиционным проектом и в него было вложено $50 млн, оказалась в долгах, ее кредиторы подали иск в суд. Сучков предложил им выкупить дом за $36 млн, но британская Knight Frank оценила его в $12,55 млн. Позднее это дело объединили с делом о пропаже принадлежавшего Чубайсу имущества из особняка. По словам стороны защиты, из дома ничего не похищали.

В апреле суд вызвал Чубайса на заседание по этому делу, однако еще в конце марта он уехал из России. Bloomberg со ссылкой на источники тогда сообщил, что Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. В Кремле заявили, что он ушел по собственному желанию. Представитель Чубайса указывал, что после отъезда из России он посетил Турцию и Израиль.