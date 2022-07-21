Фигуранты дела о краже 70 млн руб. у Чубайса не признали вину

Анатолий Чубайс (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Никто из фигурантов дела о хищении 70 млн руб. у бывшего генерального директора «Роснано» Анатолия Чубайса не признал вину. Об этом сообщил РБК адвокат одного из обвиняемых Вячеслав Макаров.

«К рассмотрению этого дела еще не приступили, поскольку представитель потерпевшего Мосин не смог подтвердить свои полномочия в суде», — пояснил адвокат.



Дело, которое рассматривает Хамовнический суд Москвы, возбудили в 2017 году из-за построенного для Чубайса особняка в деревне Переделки в Одинцовском районе. Его возвела принадлежавшая Чубайсу до 2013 года компания SFO Concept, которую возглавлял бизнесмен Илья Сучков — его брат Игорь долгое время был советником Чубайса.

Чубайс подал на компанию в суд и заявил, что у него вымогают за этот дом завышенную сумму. Компания, которая указывала, что дом был ее собственным инвестиционным проектом и в него было вложено $50 млн, оказалась в долгах, ее кредиторы подали иск о взыскании. Сучков предложил им выкупить дом за $36 млн, но риелторы Knight Frank оценили его в $12,55 млн. Позднее это дело объединили с делом о пропаже из особняка имущества, принадлежавшего Чубайсу. Сторона защиты пытается доказать, что из дома ничего не похищали.

В апреле суд вызвал экс-главу «Роснано» на заседание по этому делу, но еще в конце марта он уехал из России. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. В Кремле заявили, что он ушел по собственному желанию. Представитель Чубайса заявил, что после отъезда из России он посетил Турцию и Израиль.