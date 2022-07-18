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В Турции сообщили о принципиальных договоренностях по зерновому коридору

Минобороны Турции сообщило о принципиальных договоренностях по зерновому коридору
Договоренности могут быть оформлены документально на новой встрече, которая, возможно, состоится на этой неделе. На прошлых переговорах были достигнуты соглашения о создании координационного центра по зерну
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

По созданию зернового коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины достигнуты принципиальные договоренности, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, передает Hurriyet.

«По плану, предусматривающему экспорт зерновых и сельхозпродукции, достигнута принципиальная договоренность», — заявил Акар.

Встреча представителей Турции, России, Украины и ООН, на которой может быть оформлен соответствующий документ, может пройти на этой неделе.

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Прошлые переговоры между Россией и Украиной по вывозу зерна прошли на минувшей неделе при посредничестве Турции и ООН. Акар тогда заявил, что на встрече стороны достигли договоренности о создании в Стамбуле координационного центра, где будут находиться их представители. Кроме того, были согласованы технические вопросы, такие как совместный контроль на выходах из портов и в пунктах прибытия.

Глава турецкого Минобороны также сообщил, что делегации снова планируют встречу на этой неделе. По данным источника «РИА Новости», она может состояться 20–21 июля.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что участники консультаций в основном поддержали предложения России. По его словам, российская сторона предложила меры, которые исключают использование логистических цепочек для поставок Киеву вооружений или провокаций. ООН оценила переговоры позитивно.

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