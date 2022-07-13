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В ООН позитивно оценили переговоры по зерну в Стамбуле

Фото: tcsavunma / Twitter
Фото: tcsavunma / Twitter

ООН ожидает позитивных заявлений по итогам переговоров в Стамбуле об экспорте продовольствия с Украины, заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.

«Я не буду забегать вперед своего руководителя. Генеральный секретарь скоро встретится с вами. Но важно отметить, что мы считаем, что это нечто позитивное», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов об итогах переговоров.

В Стамбуле завершились переговоры России, Украины, Турции и ООН по зерну
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Турция. Стамбул.

С начала российской военной операции на Украине в стране, по разным подсчетам, скопилось от 4,5 млн т до 20 млн т заблокированного зерна. ООН и страны Запада допускают, что из-за этого в мире может начаться продовольственный кризис. Представители западных стран не раз обвиняли Россию в попытках заблокировать вывоз зерна с территории Украины.

Москва все обвинения отрицает и считает, что Киев сам препятствует вывозу зерна, так как заминировал порты. Президент Владимир Путин заверял, что Россия готова обеспечить свободный проход судов, если порты разминируют, а также предлагал другие варианты вывоза зерна — по Дунаю, через Румынию, Венгрию, Польшу и Белоруссию.

По предложению Турции Россия и Украина начала вести переговоры. Сама Турция вместе с ООН выступила посредником. В Кремле заявили, что переговоры от российской стороны будут вестись по линии Министерства обороны. Встреча 13 июля в Стамбуле прошла в закрытом формате. 

Теги
ООН Украина Турция экспорт зерна переговоры
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