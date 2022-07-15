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Reuters узнал о желании Украины договориться по зерну на следующей неделе

Украина надеется на скорое заключение сделки по зерну, сообщил Reuters. Турция анонсировала новую встречу делегаций в Стамбуле на следующей неделе
Фото: Николай Гингазов / Global Look Press
Фото: Николай Гингазов / Global Look Press

Украина спешит заключить сделку с Россией, Турцией и ООН по экспорту зерна на следующей неделе, сообщил Reuters высокопоставленный украинский чиновник.

«Мы очень на это надеемся. Мы спешим так быстро, как только можем», — сказал собеседник агентства.

Москва анонсировала «Черноморскую инициативу» по украинскому зерну
Политика

На этой неделе делегации России, Украины, Турции и ООН провели в Стамбуле переговоры по ситуации с украинским зерном. В ходе встречи Москва представила свои предложения, которые, как сообщили в Минобороны, большинство участников консультаций поддержали. По данным ведомства, в ближайшее время работа над итоговым документом под названием «Черноморская инициатива» будет завершена.

Как сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, следующая встреча делегаций состоится на следующей неделе. По словам источника «РИА Новости», она может пройти 20–21 июля. Это предварительная дата, а точную еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам, отметил он.

Детали возможной сделки официально пока не разглашались. Как узнала Wall Street Journal, зерно планируют вывозить из трех украинских портов под конвоем украинского флота. На время прохождения судов будет объявлен режим прекращения огня и организовано траление мин. А проверкой пустых судов под зерно, прибывающих в украинские порты, займется Турция.

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