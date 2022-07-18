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На Шри-Ланке вновь ввели чрезвычайное положение

И.о. президента Шри-Ланки объявлял чрезвычайное положение на прошлой неделе. Он издал новый указ о введении режима ЧП «в интересах общественной безопасности и охраны общественного порядка»
Фото: Abhishek Chinnappa / Getty Images
Фото: Abhishek Chinnappa / Getty Images

Исполняющий обязанности президента Шри-Ланки премьер-министр Ранил Викрамасингхе ввел чрезвычайное положение на фоне продолжающихся протестов в стране, сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий указ.

Он вводится «в интересах общественной безопасности, охраны общественного порядка и поддержания поставок и услуг, необходимых для жизни общества».

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Викрамасингхе объявлял режим ЧП на прошлой неделе, после того как страну покинул экс-президент Готабая Раджапакса. Как отмечает агентство, не ясно, отозвали ли власти предыдущий указ, истек ли срок его действия либо Викрамасингхе решил переиздать его после приведения к присяге 15 июля. Представитель офиса и.о. президента не ответил на запрос Reuters.

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Готабая Раджапакса

Сообщения об отъезде Раждапаксы из страны появились 12 июля, а официально его отставку приняли два дня спустя. Викрамасингхе — соратник экс-президента и основной претендент на то, чтобы занять должность главы государства на постоянной основе. Однако его назначение может спровоцировать новые беспорядки, поскольку протестующие настаивают на его уходе, отмечает Reuters. Викрамасингхе ранее пообещал, что уйдет в отставку после формирования парламентскими партиями нового правительства.

Протесты на Шри-Ланке начались весной на фоне экономического кризиса. В апреле власти объявили дефолт по внешнему долгу из-за проблем с импортом товаров первой необходимости в связи с нехваткой валюты. 9 июля протестующие захватили официальную резиденцию главы государства, в ходе беспорядков пострадали десятки человек.

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