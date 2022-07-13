На Шри-Ланке ввели режим чрезвычайного положения после бегства президента

В Западной провинции, где находится Коломбо, объявлен комендантский час. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну на фоне протестов

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе ввел комендантский час в Западной провинции (в которой находится Коломбо) и объявил чрезвычайное положение в стране, со ссылкой на сообщение канцелярии премьера сообщил портал LankaAnews.

В канцелярии подтвердили, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну на фоне протестов, пишет Gagana. Он, его супруга и двое телохранителей были доставлены на военном самолете в город Мале — столицу Мальдив.

На Шри-Ланке с марта проходят массовые протесты, вызванные экономическим кризисом в стране. Весной островное государство объявило дефолт. Стране не хватает иностранной валюты, нужной для закупки импортных товаров, в том числе продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. В ряде районов Шри-Ланки постоянно отключают электроэнергию, поскольку энергоснабжение также зависит от зарубежных поставок углеводородов. В июне инфляция в стране превысила 50%, сообщал Bloomberg.

Утром 9 июля демонстранты заполнили район Коломбо, в котором находятся правительственные здания, и начали скандировать призывы к отставке президента. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы, пострадали по меньшей мере 45 человек.

Во время протестов демонстранты захватили резиденцию президента, в которой, как писала Daily Mirror, они затем нашли «миллионы рупий». Демонстранты заявили, что покинут здание только тогда, когда президент и премьер уйдут в отставку.

Оба политика согласились покинуть свои посты, в частности Викрамасингхе уйдет в отставку после формирования парламентскими партиями нового правительства. Глава государства, как сообщил спикер парламента Махинда Япа Абейвардена, подаст в отставку 13 июля.