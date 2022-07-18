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МИД Китая исключил бездействие по ситуации на Украине

Уроки кризиса на Украине следует внимательно изучать, Китай не стал в него вмешиваться, но и не бездействовал, заявил министр иностранных дел Ван И. WP ранее писала, что в Пекине ищут способ помочь России без нарушения санкций
Ван И
Ван И (Фото: Angelo Carconi / EPA / ТАСС)

Кризис на Украине оказал влияние на Европу и весь мир, что проявляется в обеспокоенности всех членов «Большой двадцатки», и Китай не намерен в этом случае оставаться в стороне в поиске путей для выхода из сложившейся ситуации. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И в беседе с венгерским коллегой Петером Сийярто. Его слова приводятся на сайте МИД Китая.

«Китай не является стороной украинского кризиса, но мы и не бездействовали, что подливало бы масла в огонь. Уроки украинского кризиса глубоки и заслуживают серьезного изучения всеми сторонами», — передает пресс-служба министерства содержание речи Ван И.

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В МИД Китая и прежде призывали не «подливать масла в огонь», глава ведомства говорил, что западным странам следует начать с Россией всеобъемлющий диалог. Ван И утверждал, что поставки оружия на смогут приблизить прекращение боевых действий на Украине, а санкционная политика не способна решить проблему европейской безопасности.

Власти США не раз предупреждали Китай о последствиях в случае оказания поддержки России на фоне событий на Украине — как экономической, так и военной. Китайский посол в США Цинь Ган назвал данные об оказании Пекином помощи Москве «дезинформацией».

Неназванные чиновники из США и Китая сообщили в июне The Washington Post, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил советникам найти способ для оказания России финаносовой помощи. Он отметил, что такой путь не должен нарушать наложенные Западом санкции. Источники газеты назвали положение Пекина затруднительным, так как Китай пытается помочь «своему важнейшему стратегическому партнеру», но опасается возможности западных стран отрезать его от доступа к технологиям и нанести удар по финансовой системе.

К середине июля в Белом доме при этом не заметили у Пекина «продвижения вперед» по оказанию Москве поддержке в обходе санкций, прямой военной помощи или попыток избежать экспортный контроль. Власти Китая «очень осторожно» подходят к этому вопросу, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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