МИД Китая ответил на сообщения об отказе Си Цзиньпина посетить Россию

Си Цзиньпин (Фото: Fred Dufour / AP)

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин постоянно поддерживают тесные контакты, несмотря на пандемию коронавируса, заявил представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь в ответ на сообщения об отказе лидера Китая от встречи с российским коллегой. Его офис опубликовал сообщение в WeChat.

«Китай и Россия поддерживают эффективный диалог по всем направлениям двустороннего сотрудничества», — сказал он и добавил, что страны продолжат взаимодействовать на всех уровнях ради всеобъемлющего партнерства (цитата по ТАСС).

Ранее японская газета Yomiuri со ссылкой на источники сообщила, что Си Цзиньпин заявил о сложностях с посещением России из-за коронавирусных ограничений.

Журналисты предположили, что визит лидера КНР в Москву может углубить кризис в отношениях Китая с США и Европой, которые усиливают санкционное давление на Россию. Издание написало, что лидер КНР старается не делать резких шагов как во внутренней, так и во внешней политике в преддверии съезда Компартии Китая осенью 2022 года, так как он, скорее всего, останется на третий срок.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Си Цзиньпин отказался приехать в Москву. «Нет, это не так. <...> Дело в том, что определенные ограничения ковидные в Китае продолжаются. Это абсолютно нормально. <...> Есть действующее приглашение и у Путина посетить Китай, и у Си Цзиньпина — посетить Россию», — сказал он.