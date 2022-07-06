МИД Китая ответил на сообщения об отказе Си Цзиньпина посетить Россию

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 60,16 (+2,98) Инвестиции, 05 июл, 15:55
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 58,51 (+3,43) Инвестиции, 05 июл, 15:55
Россия направила в ОЗХО ноту о подготовке провокации со стороны Украины Политика, 12:12
Российский истребитель сбил украинский штурмовик и два вертолета Ми-24 Политика, 12:11
Физики объяснили, зачем коллайдер запустили на полную мощность Технологии и медиа, 12:11
Кремль оценил инициативу Минфина Казахстана ввести санкции против России Политика, 12:07
Что будет с ценами и спросом на вторичное жилье в Москве к осени Недвижимость, 12:03
Бизнесмены рассказали о падении ввоза ноутбуков с предустановленной ОС Технологии и медиа, 12:02
Футболист сборной России сообщил о сорвавшемся трансфере в Европу Спорт, 11:59
МИД Китая ответил на сообщения об отказе Си Цзиньпина посетить Россию Политика, 11:58
В топ-50 хозтовары и подгузники: рейтинг поставщиков Wildberries за май Pro, 11:56
СК потребовал заочного ареста экс-директора ИНИОН Пивоварова Политика, 11:53
Гитарист Карлос Сантана потерял сознание на сцене из-за обезвоживания Стиль, 11:51
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 11:46
При взрыве на месторождении Тенгиз в Казахстане погибли два человека Общество, 11:38
Шведский теннисист разбил мячом видеокамеру на турнире в Австрии Спорт, 11:36
Политика ,  
0 

МИД Китая ответил на сообщения об отказе Си Цзиньпина посетить Россию

Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Fred Dufour / AP)

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин постоянно поддерживают тесные контакты, несмотря на пандемию коронавируса, заявил представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь в ответ на сообщения об отказе лидера Китая от встречи с российским коллегой. Его офис опубликовал сообщение в WeChat.

«Китай и Россия поддерживают эффективный диалог по всем направлениям двустороннего сотрудничества», — сказал он и добавил, что страны продолжат взаимодействовать на всех уровнях ради всеобъемлющего партнерства (цитата по ТАСС).

Кремль опроверг сообщения об отказе Си Цзиньпина посетить Россию
Политика
Cи Цзиньпин

Ранее японская газета Yomiuri со ссылкой на источники сообщила, что Си Цзиньпин заявил о сложностях с посещением России из-за коронавирусных ограничений.

Журналисты предположили, что визит лидера КНР в Москву может углубить кризис в отношениях Китая с США и Европой, которые усиливают санкционное давление на Россию. Издание написало, что лидер КНР старается не делать резких шагов как во внутренней, так и во внешней политике в преддверии съезда Компартии Китая осенью 2022 года, так как он, скорее всего, останется на третий срок.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Си Цзиньпин отказался приехать в Москву. «Нет, это не так. <...> Дело в том, что определенные ограничения ковидные в Китае продолжаются. Это абсолютно нормально. <...> Есть действующее приглашение и у Путина посетить Китай, и у Си Цзиньпина — посетить Россию», — сказал он.


 

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: Ron Lach / Pexels 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Подключаются к мозгу и не подходят спортсменам: 7 мифов о протезах
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как торговаться с китайцами — секреты переговоров
Статьи
Pro
Курсовые разницы: что изменилось и как теперь их учитывать
Инструкции
Теги
Китай Си Цзиньпин МИД визит Россия
Материалы по теме
Кремль опроверг сообщения об отказе Си Цзиньпина посетить Россию
Политика
Китай нарастил экспорт палладия на фоне санкций против России
Бизнес
Cтоимость доставки российской нефти в Китай по морю выросла втрое
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter