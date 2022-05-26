Глава МИД Китая призвал «не подливать масла в огонь» конфликта на Украине

Ван И (Фото: Li Xin / XinHua / Global Look Press)

В конфликте на Украине необходимо прикладывать больше усилий к мирному урегулированию, а не «подливать масла в огонь», заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонных переговоров с французской коллегой Катрин Колонной, сообщает «Синьхуа».

«Ситуация в России и на Украине вышла на новое перепутье. С одной стороны, конфликт развивается в направлении затягивания и усложнения. С другой стороны, накапливаются усилия по склонению к миру и переговорам», — говорится в сообщении.

Ван И в качестве важных направлений назвал достижение консенсуса по вопросу прекращения огня, продвижение мирных переговоров, снижение «побочных» эффектов и проявление бдительности в отношении конфронтации между лагерями. Глава китайского МИДа отметил, что Пекин продолжит играть в разрешении вопросе конструктивную роль, а также подчеркнул, что китайская сторона рада видеть активность Франции в роли посредника в урегулировании конфликта.

Накануне, 25 мая, Ван И во время разговора с главой МИД Германии Анналеной Бербок поддержал идею создания «зеленого канала» для экспорта зерновых из России с Украины из-за угрозы развития в мире продовольственного кризиса.

Неделей ранее китайский министр призвал НАТО и ЕС начать всеобъемлющий диалог с Россией. «Поставки оружия не могут привести к миру на Украине, а санкции и давление не могут решить проблему европейской безопасности», — заявил тогда Ван И. Он отметил, что мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы установить мир.