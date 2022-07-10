Захарова сочла отъезд Трасс с G20 «глубинным бойкотом» России

Глава британского МИДа прервала участие во встрече коллег из стран «Большой двадцатки», чтобы вернуться в Лондон после того как премьер-министр Борис Джонсон заявил о своем намерении подать в отставку

Лиз Трасс (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя отъезд министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс с саммита G-20 на Бали, сочла его «глубинным бойкотом» российской делегации. Об этом она заявила в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Это просто такой, знаете, глубинный бойкот российской делегации — уехала накануне», — сказала она.

8 июля Трасс прервала участие во встрече глав МИД стран «Большой двадцатки», чтобы вернуться в Лондон, после того как британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о своем намерении подать в отставку. Британского министра называют среди возможных кандидатов на его место. Ее решение вызвало недоумение у некоторых участников встречи, которые рассматривают ее как возможность для Запада впервые противопоставить себя российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову на фоне военных действий на Украине, писала газета The Guardian.

Ранее Захарова заявила, что вся западная пресса, освещавшая саммит G20, была занята лишь одним — «попыткой выяснить, кто кого в результате бойкотировал».

«А Лавров выходил из зала?», «А он до конца кого дослушал?», «А на обед он остается?», «А вчера на ужине он ужинал?», «А когда он улетает?» — заметила она.

По ее словам, их не интересовало ничего — они выполняли заказ: «отработать бойкот любой ценой».

Позднее дипломат обратила внимание на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая, по ее словам, говорила, что Лавров «провел большую часть переговоров не в помещении, а за его пределами» и что «российское правительство в настоящее время ни на миллиметр не готово к разговору».

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«Вы вообще понимаете, что она несет? За пределами какого помещения? Что за несусветная чушь», — отметила Захарова.

Она обвинила Бербок в обмане немецких граждан. Лавров выходил, чтобы провести переговоры с коллегами, объяснила дипломат. По мнению представителя российского МИДа, слова Бербок о Лаврове связаны с тем, что «провалился план «семерки» по бойкоту России на «двадцатке».

Похожим образом Захарова ответила на слова государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что «Россия оказалась в изоляции на G20, а Лавров покинул встречу досрочно». «Это Вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о Вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы», — заметила она.