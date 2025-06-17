Трамп заявил, что Иран должен полностью отказаться от ядерного оружия

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп хочет добиться не просто прекращения огня между Ираном и Израилем, а полного отказа Тегерана от ядерного оружия. Об этом он заявил на борту своего самолета Air Force One по пути из Канады, передает CBS.

Трамп допустил, что может отправить на переговоры с иранскими представителями вице-президента Джей Ди Вэнса или спецпосланника Стива Уиткоффа. «Я могу», — сказал он, добавив «все будет зависеть от того, что произойдет, когда я вернусь в Вашингтон», сообщает телеканал.

Вместе с тем американский президент отметил, что Иран «очень близок» к получению ядерного оружия. Он выразил надежду, что иранскую ядерную программу «удастся ликвидировать» задолго до потенциальной необходимости для США вмешаться, пишет CBS не приводя прямой речи Трампа.

«Иран должен был подписать «сделку», которую я сказал подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. У Ирана не может быть ядерного оружия. Я повторяю это снова и снова», — написал Трамп позднее в своей соцсети Truth Social.

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