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Война Израиля и Ирана ,  
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В Израиле допустили, что США могут вступить в войну с Ираном

«12 канал»: в Израиле считают, что США могут вступить в войну с Ираном
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Чиновники в Израиле считают, что после совещания с советниками по нацбезопасности в Белом доме Трамп «примет правильное решение», передает «12 канал»

Все высокопоставленные израильские чиновники сходятся во мнении, что США «близки к принятию решения» о присоединении к операции против Ирана и атаке его ядерных объектов, сообщает «12 канал».

Президент США Дональд Трамп склонен к тому, чтобы поддержать присоединение к войне, полагают в Израиле, передает канал. Чиновники считают, что после совещания с советниками по национальной безопасности в Белом доме он «примет правильное решение». О том, что Трамп допускает нанесение ударов по иранским объектам, писал также Aхios.

Как ожидается, министр обороны Исраэль Кац вечером 17 июня поговорит с главой Пентагона Питом Хассетом, во второй раз за последние три дня.

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The New York Times со ссылкой на данные разведки пишет, что Иран подготовился к ударам по американским базам на Ближнем Востоке, если Соединенные Штаты присоединятся к войне. Также чиновники в США полагают, что Иран может заминировать Ормузский пролив, чтобы заблокировать американские корабли в Персидском заливе, а поддерживаемые Тегераном хуситы возобновят атаки на суда в Красном море.

США перебросили дополнительные истребители F-16, F-22 и F-35 на Ближний Восток и продлили сроки дислокации других боевых самолетов. В последние дни США также направили в Европу около трех десятков самолетов-заправщиков. Министр обороны США Пит Хегсет охарактеризовал это развертывание как оборонительное, заявив, что Вашингтон стремится защитить свои силы в регионе от потенциального ответного удара со стороны Ирана и поддерживаемых им сил.

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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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