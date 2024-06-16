NYT узнала об опасениях в США из-за поддержки России со стороны Китая

Китай пытался отговорить другие страны от участия в саммите в Швейцарии, а его поддержка России в контексте конфликта с Украиной может вырасти, считают в США. Пекин заявлял, что не является участником или виновником происходящего

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Среди сотрудников администрации президента США Джо Байдена растет убежденность, что взгляды главы Китая Си Цзиньпина на роль его страны в военном конфликте России и Украины изменились, и в дальнейшем Пекин будет сильнее поддерживать Москву, пишет The New York Times.

Еще несколько месяцев назад большинство американских чиновников считали эту точку зрения преувеличением, а Байден публично выражал сомнения в том, что Россия и Китая смогут «преодолеть взаимные подозрения» и начать сотрудничать.

Теперь их мнение изменилось; некоторые представители администрации считают, что Китай пытался отговорить другие страны от участия в конференции по мирному урегулированию, которая 15-16 июля проходит в Швейцарии. По словам президента Украины Владимира Зеленского, на нее приехали представители 101 государства и международной организации. Россию на саммит не позвали (Кремль считает, что без российского участия мероприятие не имеет перспектив), а Китай, который год назад выражал заинтересованность в различных планах прекращения огня и представил собственный, не стал участвовать во встрече в Бюргенштоке.

NYT отмечает «скрытое присутствие» Китая на недавнем саммите G7 в итальянской области Апулия: лидеры назвали его помощником «российской военной машины», усиливающейся угрозой в Южно-Китайском море и своенравным экономическим игроком. Всего в итоговом коммюнике Китай упомянут 28 раз, почти все из них характеризуют Пекин как враждебную силу.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена, который присутствовал на саммите, сообщил журналистам, что, по мнению лидеров G7, конфронтация с Китаем будет только расти. «Со временем становится ясно, что целью Си является доминирование Китая, начиная от торговли и заканчивая влиянием на вопросы безопасности во всем мире», — цитирует NYT чиновника.

Соединенные Штаты ранее не раз предупреждали Китай о последствиях поддержки российского оборонного сектора. В заявлении G7 говорится, что страны введут ограничения «для предотвращения злоупотреблений и ограничения доступа к нашим финансовым системам для физических и юридических лиц в третьих странах, включая Китай, которые участвуют в этой деятельности». По данным NYT, на этой формулировке настоял Вашингтон. На этой неделе США ввели новые санкции против России, которые затронули и компании из Китая.

Власти России и Китая не раз отвергали заявления о том, что Пекин оказывает Москве военную поддержку или поставляет ей оружие. МИД России называл данные о помощи Пекина «дезинформацией». Китайский министр Ван И заявил, что Пекин не является стороной или виновником конфликта, но в то же время не остается в стороне: в последние два года он направлял специальных посланников «для оказания добрых услуг, передачи информации, уточнения позиций и поощрения всех сторон к поиску точек соприкосновения и достижению консенсуса».