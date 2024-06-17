«Неспособность привлечь глобальный Юг». Мировые СМИ — о «саммите мира»

16 июня в Швейцарии завершился двухдневный «саммит мира» по Украине. Как его оценили мировые СМИ — в материале РБК

Станстад, Швейцария (Фото: Urs Flueeler / Reuters)

16 июня в Швейцарии завершился двухдневный «саммит мира» по конфликту на Украине. На него пригласили 160 стран, из которых свое участие подтвердила 91 делегация. В основе саммита — украинский мирный план, также известный как «формула Зеленского». Он состоит из десяти пунктов, однако организаторы решили сконцентрироваться на трех — безопасность на ядерных объектах, продовольственная безопасность, а также обмен военнопленными и возвращение украинских детей, вывезенных в Россию. Итоговое коммюнике, которое отражает эти пункты, подписали 80 стран из 91. В их числе нет ни одного члена БРИКС.

Financial Times (Великобритания)

Хотя явка на саммит по Украине выглядела впечатляющей, решение ключевых стран, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, не поддерживать документ отражает то, что Россия сохраняет свою международную экономическую мощь и влияние. <...>

Не ясно, как Украина будет добиваться поддержки остальных семи пунктов ее мирного плана, которые затрагивают такие вопросы, как вывод российских войск, выплату репараций и судебное преследование за военные преступления. Украина заявила, что хочет передать свой план представителю России на втором и последнем саммите, подготовка к которому, по словам Зеленского, займет «месяцы, а не годы».

Global Times (Китай)

Несмотря на то что президент Украины Владимир Зеленский заявил на мирной конференции по украинскому кризису, что встреча была «успешной» и может «войти в историю», для присутствовавших иностранных высокопоставленных лиц и СМИ было очевидно, что встреча была не такой успешной, как утверждалось, заявили аналитики в воскресенье.

Наблюдатели отметили, что, несмотря на участие более 90 стран, исключение России, ключевого игрока в регионе, неучастие Китая и отсутствие президента США Джо Байдена снизили значимость конференции. Кроме того, тот факт, что некоторые страны БРИКС направили только дипломатов относительно низкого уровня, еще больше бросает тень на усилия по привлечению поддержки со стороны стран глобального Юга.

Associated Press (США)

Перед союзниками Украины сейчас стоит задача попытаться сохранить импульс к миру. Зеленский сказал, что советники по национальной безопасности встретятся в будущем и после этого «будет выработан конкретный план». Свидетельствуя об усталости от войны и других озабоченностях, в [саммите] приняли участие только около половины стран — членов ООН. Это далеко не то же самое, что в марте 2022 года, когда осуждение российского вторжения 141 страной привело к принятию Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, не имеющей обязательной силы и призывающей российские войска покинуть Украину.

Было неясно, почему некоторые присутствующие на конференции развивающиеся страны не поддержали итоговое заявление, но, возможно, они не решаются раздражать Россию или пытаются найти золотую середину между Москвой, ее союзником Китаем и западными державами, поддерживающими Киев.

«Майнити Синбун» (Япония)

Спустя два года с начала войны враждующие стороны по-прежнему так же далеки друг от друга, как и прежде, поскольку Киев настаивает на своих требованиях о том, чтобы Россия покинула всю захваченную ею украинскую территорию, а Москва продолжает свое изнурительное наступление, которое уже захватило значительные территории на востоке и юге Украины. Несмотря на отсутствие России на конференции на курорте Бюргеншток с видом на озеро Люцерн, президент Украины Владимир Зеленский предположил, что одним из показателей успеха двухдневного мероприятия стало «возвращение идеи о том, что совместными усилиями можно остановить войну и установить справедливый мир».

Присутствующие столкнулись с трудной задачей найти баланс: многие обвиняли Россию в нарушении международного права, одновременно отстаивая позицию, чтобы оставить открытой дверь для присоединения Москвы к будущим мирным переговорам, которые однажды могут положить конец конфликту.

Bloomberg (США)

Визит президента Украины на вершину швейцарской горы, где он собрал представителей более ста стран и организаций, не увенчался успехом в его стремлении расширить международную поддержку. Индия, Бразилия и Южная Африка, которые направили своих делегатов, отказались подписывать документ саммита. Китай ясно дал понять, что не будет принимать в этом участия. Неспособность привлечь на свою сторону страны глобального Юга показывает, что Россия по-прежнему далека от изоляции и что Украина больше всего надеется отразить нападение Кремля с помощью Запада. Заручиться их поддержкой — необходимое условие для создания широкого глобального альянса и основное направление дипломатической деятельности Киева на протяжении почти двух лет — возможно, становится недосягаемым.

Le Monde (Франция)

Как и ожидалось, текст [коммюнике] подтверждает «принципы суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину». Он осуждает «милитаризацию продовольственной безопасности», предупреждает о ядерной опасности, особенно вокруг Запорожской АЭС, и призывает вернуть украинских детей, вывезенных в Россию. За кулисами саммита неоднократно звучали эти давно известные утверждения, которые не означают ни прогресса в размышлениях, ни «первых шагов».

«Страна» (Украина)

Саммит зафиксировал раскол международного сообщества по вопросу войны в Украине. Ведущие страны глобального Юга либо проигнорировали саммит (как Китай), либо не стали подписывать итоговую декларацию (как Индия, ЮАР и Бразилия). По итогу декларацию, в которую внесли всего три пункта из «формулы мира» Зеленского, поддержали лишь страны Запада и союзные им государства. Таким образом, изначальная главная цель саммита — объединить все ведущие страны мира в поддержке украинской позиции по войне — не выполнена.

Neue Zürcher Zeitung (Швейцария)

Хотя никто и не ожидал серьезного шага к миру, тем более что политических и военных условий для него вообще нет, но все же у таких встреч, по крайней мере, есть определенный потенциал стать сигналом. Это не увенчалось успехом в Бюргенштоке. Нет новых консенсусных предложений по тому, как можно достичь мира.

Надежда на то, что мы сможем привлечь ряд влиятельных развивающихся стран, не оправдалась. Позицию «стоять в стороне» выбрали Бразилия, Южная Африка и особенно Индия, которые отправили только низкоранговые делегации и отвергли заключительную декларацию, что стало серьезным демпфером. Отсутствие американского президента Джо Байдена также украло значительную часть ожидаемого политического веса от мероприятия, в результате чего различные топ-политики ограничили свое присутствие на нем несколькими часами.

Spiegel (Германия)

В значительной степени эта встреча была успешной с точки зрения солидарности. А как насчет второй цели конференции: дала ли она стартовый сигнал мирному процессу? Об этом можно судить только ретроспективно. Это зависит от дальнейшего хода войны и соответствующих ожиданий нападающего и защищающегося. Россия рассматривает мирный план Зеленского, который также включает создание специального трибунала по военным преступлениям России, как приглашение к капитуляции. Президент Владимир Путин, в свою очередь, на той неделе сделал «мирное предложение», которое равносильно призыву к капитуляции Украины.

Politico (США)

Мирный саммит по Украине больше похож на еще одно заседание ООН: Генеральная Ассамблея, где разные страны говорили об Уставе ООН, уважении международного права, а участники достигли консенсуса по тому, что война на Украине должна закончиться «справедливым и прочным миром», а не миром любой ценой. Однако призрак России нависал над саммитом после ультиматума президента России Владимира Путина — мирного предложения, сделанного за день до начала саммита. Хотя оно тут же было отвергнуто Украиной и другими, это укрепило реальность того, что с Кремлем в конечном итоге придется иметь дело.

Для Киева мирная конференция стала шагом на пути к созданию коалиции посредников, чтобы помочь разработать платформу для противостояния Москве с позиции силы.

Folha de S.Paulo (Бразилия)

В конце концов встреча стала консолидацией тех сил, которые и без того привержены поддержке Украины, и еще неизвестно, есть ли у них намерения продвинуть вперед мирный процесс с участием России. Китай и Бразилия, например, выступают за отдельную встречу со сторонами, возможно, в рамках Совета Безопасности ООН. Что касается Южной Америки, среди тех, кто поддержал итоговый документ конференции, были лишь Аргентина, Чили, Уругвай, Эквадор и Перу.

La Nación (Аргентина)

Мощный сигнал и призыв к вовлеченности и диалогу «всех сторон» ознаменовал собой первый международный саммит мира на Украине, который прошел без участия России и Китая, а также без единства в итоговой декларации, ослабленной отсутствием поддержки со стороны Бразилии, Мексики, Индии и Саудовской Аравии. Власти этих стран не одобрили текст, поддерживающий территориальную целостность Украины.