Cтолтенберг сообщил о намерении НАТО увеличить поддержку Киева
Страны НАТО должны договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины в рамках саммита блока, который пройдет в июле в Вашингтоне. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с американским президентом Джо Байденом в Белом доме.
«Я ожидаю, что, когда мы встретимся в следующем месяце, то придем к соглашению о лидирующей роли НАТО в предоставлении помощи в безопасности и подготовке, а также союзники договорятся усилить финансовую и военную поддержку Украины», — сказал он.
Материал дополняется
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде