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Политика ,  
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Cтолтенберг сообщил о намерении НАТО увеличить поддержку Киева

Столтенберг: НАТО увеличит финансовую и военную помощь Киеву после саммита

Страны НАТО должны договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины в рамках саммита блока, который пройдет в июле в Вашингтоне. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с американским президентом Джо Байденом в Белом доме.

«Я ожидаю, что, когда мы встретимся в следующем месяце, то придем к соглашению о лидирующей роли НАТО в предоставлении помощи в безопасности и подготовке, а также союзники договорятся усилить финансовую и военную поддержку Украины», — сказал он.

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Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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