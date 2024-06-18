Евросовет не смог определить главные должности в блоке после выборов

Лидеры ЕС не смогли согласовать ключевые должности в блоке после выборов. На должность главы евродипломатии претендует премьер Эстонии Кая Каллас, а фон дер Ляйен надеется получить одобрение на второй срок

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Johanna Geron / Reuters)

17 июня лидеры ЕС собрались за ужином в Брюсселе, чтобы определить ключевые должности в блоке после выборов в Европарламент, которые показали успех правых.

Несмотря на то, что консервативная Европейская народная партия (EPP), к которой принадлежит нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сохранила лидерские позиции, расширение состава правой и ультраправой фракций — «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) и «Идентичность и демократия» (ID) — стало вызовом для европейских чиновников. Фон дер Ляйен, в свою очередь, уже подвергалась критике за то, что стала заигрывать с более умеренной ECR, чтобы заручиться в случае необходимости их поддержкой.

По итогам переговоров лидеры стран-членов ЕС не смогли достичь согласия по ключевым должностям. Об этом в полночь по Брюсселю глава Евросовета Шарль Мишель заявил журналистам, подчеркнув, что лидеры провели продуктивный обмен мнениями насчет будущего блока после выборов. По его словам, окончательное решение по ключевым постам в ЕС будет принято до конца июня —ожидается, что на саммите в Брюсселе на следующей неделе.

Выборы в Европарламент, проходившие с 6 по 9 июня, стали первыми после Brexit. Жители 27 стран Евросоюза выбрали 720 депутатов на пятилетний срок. Консерваторы, которых представляет Европейская народная партия (EPP), финишировали первыми — согласно предварительным результатам, они получат 190 из 720 мандатов.Правые и ультраправые силы существенно улучшили свое положение: во Франции, Австрии и Италии они пришли первыми, а в Германии обогнали партии из правящей коалиции. В результате две самые правые еврофракции — «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) и «Идентичность и демократия» (ID) — получат в сумме 134 места. Если бы они сформировали коалицию, то стали бы третьей силой в Европарламенте. Вторым по численности с 136 местами остался «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D), к которым принадлежит социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, показавшая на этих выборах свой наихудший результат в истории в 13.9%. Вновь избранным депутатам еще предстоит определить окончательный состав Европарламента с точки зрения распределения мест по фракциям (ряд стран ЕС пока не предоставили окончательные результаты выборов).

Лидерам блока предстоит определить следующие ключевые позиции:

— Главу Еврокомиссии (ЕК) —главного исполнительного органа ЕС, который отвечает за разработку законов и политических программ, а также реализует решения Европарламента и Совета ЕС (объединяет правительства стран). В компетенцию ЕК входит распределение финансов блока: совместно с этими двумя структурами они устанавливают приоритеты в расходах объединения. Кроме того, Еврокомиссия представляет все страны союза в международных органах.

Совместно с Советом ЕС председатель ЕК формирует состав самого органа (27 еврокомиссаров, по одному от каждой из стран Евросоюза), а также определяет политическую повестку, представляет комиссию на заседаниях Совета ЕС, саммитах G7 и G20 и крупных дебатах в Европарламенте. Урсула фон дер Ляйен занимает эту должность с 2019 года.

— Главу Европейского совета (Евросовета) — главного политического органа ЕС, который объединяет лидеров стран-членов блока. Евросовет формулирует основные стратегические направления блока и генеральную линию его политики; принимаемые им решения имеют характер политической директивы и получают юридически обязательную силу.

С 2019 года эту должность занимал Шарль Мишель — экс-премьер Бельгии (2014-2019), принадлежащий к либеральной фракции Renew Europe. Срок полномочий — два с половиной года с возможностью однократного переизбрания.

— Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности— главу европейской дипломатии, основного координатора и представителя общей внешней политики и политики безопасности блока.

С 2019 года эту должность занимал Жозеп Боррель — экс-глава МИД Испании (2018-2019), который состоит в Партии европейских социалистов (формирует в Европарламенте «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», S&D).

Как происходит назначение на ключевые посты в ЕС

Своих претендентов на ключевые посты в ЕС европартии и их коалиции выдвигают на предвыборных съездах. После выборов Евросовет квалифицированным большинством (15 из 27 стран-членов ЕС, составляющих не менее 65% населения блока) предлагает единого кандидата на пост главы Еврокомиссии, Евросовета и евродипломатии.

Окончательно лидеры стран ЕС подтвердят свой выбор на саммите в Брюсселе, который пройдет 27-28 июня.Отдельно кандидатуру главы Еврокомиссии большинством голосов должны одобрить еще европарламентарии. Кандидат должен заручиться поддержкой 361 из 720 депутатов.

Первое пленарное заседание нового Европарламента пройдет с 16 по 19 июля в Страсбурге. На нем евродепутаты изберут также председателя ЕП (период полномочий — два с половиной года). С 18 января 2022 года этот пост занимает Роберта Метсола, член Националистической партии Мальты, еврофракция EPP; ее избрали после смерти предыдущего председателя ЕП Давида Сассоли. Ожидается, что она сохранит эту должность, заступив на следующий срок в два с половиной года.

На этом же заседании в Страсбурге будут избраны 14 вице-президентов ЕП (заместителей председателя) и пять квесторов, контролирующих административные и финансовые вопросы работы Европарламента.

Что известно о претендентах

65-летняя фон дер Ляйен изначально считалась фаворитом гонки на пост главы Еврокомиссии, которую она уже занимает с 2019 года.Ее шансы увеличились успехом EPP на европейских выборах, но чтобы заполучить необходимое большинство, ей нужно было убедить канцлера Германии Олафа Шольца от социал-демократов (S&D) и президента Франции Эмманюэля Макрона от либералов (фракция Renew Europe), отмечает Reuters.

В интервью Welt и другим немецким СМИ Шольц заявил 15 июня, что «после результатов выборов все указывает на то, что Урсула фон дер Ляйен может быть переизбрана на второй срок».Перед ужином в Брюсселе он заявил журналистам, что назначение на высшие должности в ЕС можно согласовать «быстро».

В феврале немецкий канцлер, по сообщениям СМИ, заблокировал кандидатуру фон дер Ляйен на пост генсека НАТО (срок полномочий Йенса Столтенберга истекает этой осенью).

В апреле Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Макрон, который пять лет назад сыграл важную роль при избрании фон дер Ляйен на пост главы ЕК, ведет переговоры с лидерами ЕС, чтобы найти другого претендента на этот пост. По информации агентства, лидер пятой республики продвигал кандидатуру бывшего президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

Как отмечает Guardian, на руку фон дер Ляйен могло сыграть то, что предвыборная авантюра Макрона, который после успеха правых в ЕП распустил Нацсобрание и назначил досрочные выборы на 30 июня, отвлекли президента Франции от европейских дел. Неназванный европейский дипломат сказал изданию, «у французов дома такой хаос, что им, возможно, захочется потратить на это меньше времени».

Эмманюэль Макрон заявил 17 июня, что цель состоит в том, чтобы «попытаться достичь быстрого консенсуса», хотя и отметил, что, вероятно, придется дождаться 27-28 июня, когда лидеры снова встретятся в Брюсселе на саммите ЕС.

Фон дер Ляйен вызывала критику и у других европейских политиков: некоторые обвиняли ее за бескомпромиссную позицию по войне в Секторе газа, другие — в отсутствии координации с лидерами ЕС по вопросу антироссийских санкций, поскольку Еврокомиссия держит в секрете содержание новых пакетов до последнего момента.

Politico ранее сообщал, что глава Евросовета Шарль Мишель, занимавшийся подготовкой встречи 17 июня, хотел вовсе исключить фон дер Ляйен из обсуждения главных должностей, из-за чего сам вызвал раздражение у других еврочиновников.

Что касается претендента на пост главы Евросовета, до неформальной встречи лидеров блока 17 июня стал укрепляться консенсус по поводу кандидатуры экс-премьера Португалии Антониу Кошта, который подал в отставку в 2023 году из-за коррупционного скандала. 63-летний политик является кандидатом от социал-демократов (S&D).

Как пишет Guardian, альтернативным кандидатом на эту должность была премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Однако дипломатические источники сообщали, что из-за жесткой позиции в отношении миграции она не пользуется широкой поддержкой внутри своей европейской фракции социал-демократов; Кошта же, наоборот, вызывает уважение у лидеров в ЕС и, будучи родом из Южной Европы, соответствует критериям.

46-летняя действующая премьер-министр Эстонии Кая Каллас, представляющая как и Макрон либералов от Renew Europe, считается главным претендентом на пост главы евродипломатии. Ранее она хотела сменить фон дер Ляйен, но впоследствии отказалась от этой идеи. Источник Politico говорил, что премьера Эстонии не хотели видеть в роли главы Еврокомиссии из-за слишком резкого отношения к гражданам России. «Мы действительно поставим на эту должность кого-то, кто предпочитает есть россиян на завтрак?», — задавался вопросом собеседник издания. Однако, как пишет и Guardian, опасения, что она слишком зациклена на отношениях с Россией и меньше интересуется внешней политикой Европы в других частях мира, уже утихли.

Каллас — сторонница крайне резкого курса в отношениях с Москвой; с февраля она объявлена МВД России в розыск за демонтаж в Эстонии советских памятников. Reuters отмечает, что она сделала из своей страны с населением в 1,4 млн человек одного из самых крупных военных доноров для Украины с точки зрения расходов в расчете на душу населения. В то же время издание напоминает, что ее популярность дома пострадала, когда выяснилось, что ее муж был вовлечен в бизнес, который продолжал свою деятельность в России.

На должность Борреля, по информации Politico, претендовали также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, недавно ушедшие в отставку премьер-министр Бельгии Александр Де Кро и экс-глава МИД страны Софи Вильмес, а также экс-премьер Ирландии Михол Мартин (2020-2022).