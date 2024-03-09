Как ультраправые получили шанс войти в правительство Португалии

10 марта португальцы досрочно выберут новый парламент. При этом впервые в современной истории республики ультраправые имеют шанс войти в правительство. Подробнее — в материале РБК

Андре Вентура лидер партии Chega (с порт. «Хватит») (Фото: Pedro Nunes / Reuters)

10 марта в Португалии пройдут досрочные выборы в Ассамблею Республики — однопалатный парламент. Португальцам предстоит избрать 230 депутатов. Результаты выборов покажут, сумела ли правящая Социалистическая партия (PS) вернуть доверие общества после громкого скандала в высших эшелонах власти.

Президент страны Марселу Ребелу ди Соуза распустил парламент 9 ноября 2023 года, объявив о проведении досрочных выборов в связи с отставкой правительства. Ее причиной стал коррупционный скандал, связанный с концессиями на разведку лития на севере Португалии, проектом водородного завода в порту Синиш и инвестициями в крупный центр обработки данных. Были возбуждены уголовные дела по подозрению в коррупции и злоупотреблением полномочиями, фигурантами которых стали в том числе глава администрации премьера, министр инфраструктуры и другие люди из ближайшего окружения главы кабинета социалиста Антониу Кошту. Сам Кошту не проходил как подозреваемый ни по одному из дел, однако подал в отставку, поскольку, по его словам, «достоинство премьер-министра несовместимо ни с какими подозрениями в его честности».

Каков расклад сил в Португалии

Предыдущие парламентские выборы, прошедшие в январе 2022 года, принесли уверенную победу Социалистической партии, которую на тот момент возглавлял Кошта — она получила 41,5% голосов и, располагая 119 мандатами в Ассамблее Республики, смогла сформировать правительство большинства. Однако позиции социалистов ослабли. Согласно недавнему опросу, проведенному социологической службой CESOP и Католическим университетом, правоцентристская Социал-демократическая партия (PSD) имеет поддержку 32% избирателей, тогда как PS — на 4% меньше. Одновременно укрепляют позиции правые популисты: ультраправая Chega (порт. «Хватит»), вероятнее всего, финиширует третьей с результатом примерно в 18%.

Выборы проходят в трудном для социалистов контексте, и многие португальцы все еще не знают, какое решение принять, сказал The Guardian доктор наук, исследователь Института социальных наук Лиссабонского университета Педро Магальяс. PS находится у власти в Португалии уже девять лет, после отставки Кошту ее возглавил 46-летний экономист Педро Нуно Сантос.

Лидер PSD — 51-летний юрист Луиш Монтенегро. Он надеется вернуть свои партию к власти, но все-таки не любой ценой: лидер PSD отклонил предложение о сотрудничестве с Chega, несмотря на то, что опросы общественного показывают — только коалиция с ультраправыми позволит PSD заручиться парламентским большинством. Именно поэтому Сантос призывает голосовать за его партию, иначе судьбу Португалии, по его словам, будут определять ультраправые.

Chega появилась на политическом ландшафте Поргугалии в 2019 году. Ее лидер Андре Вентура до 2018 года принадлежал к правоцентристам, но, наблюдая за успехом правых партий в других европейских столицах, решил создать свою. Глава Chega учился на священника, затем получил юридическое образование, но широкую известность приобрел как спортивный телевизионный комментатор.

Как и другие европейские ультраправые партии, Chega выступает за жесткую миграционную политику. Португалию многие специалисты в этой области называют «последней дверью в Европу» из-за мягкого миграционного законодательства — за последние пять лет число проживающих там иностранцев выросло вдвое. Среди провокационных инициатив Chega — введение смертной казни, а также химической кастрации для насильников-рецидивистов.

Набрать очки правым популистам помогают регулярные коррупционные скандалы в верхах и привычка лидеров конкурирующих партий ни в чем себе не отказывать. В преддверии выборов CCN Portugal выпустил материл о том, насколько роскошно они живут. Например, лидер PS Сантос происходит из очень состоятельной семьи, и как-то он признался, что продал несколько лет назад свой спортивный Porshe, поскольку владеть им для социалиста не совсем уместно. А другой премьер от социалистов (2005-2011 годы), Жозе Сократеш, вскоре предстанет перед судом из-за обвинений в мошенничестве во время своего пребывания у власти — по оценкам следствия, он мог незаконно получить €34 млн. PSD также регулярно сталкивается с обвинениями в коррупции. Из-за недавнего расследования на Мадейре в отставку были вынуждены уйти два видных ее представителя — мэр Педру Каладу и глава региона Мигель Албукерке. Так что предвыборный слоган Chega — «Португалия нуждается в очистке» — привлекает все больше избирателей.

Что ждет Португалию и ЕС в случае победы ультраправых

Долгое время Португалия, которая отпразднует в апреле пятидесятилетие со дня падения диктатуры, держалась в стороне от европейского тренда на усиление правых настроений. На выборах 2019 года Chega поддержали всего 1,3% голосовавших, в 2022 году — 7,3% (12 кресел в Ассамблее Республики). Хороший результат Chega на досрочных выборах 10 марта ознаменует конец «португальского исключения», отмечает The Guardian.

Если результаты предварительных опросов окажутся близки к истине, Португалия, как минимум, столкнется с периодом политической нестабильности, поскольку правительство будет создать непросто. В то же время политологи допускают, что правоцентристы, которые выступают против коалиции с Chega, все-таки пойдут на сотрудничество. Магальяс из Института социальных наук Лиссабонского университета полагает, что с правыми партиями не так уж и сложно прийти к взаимопониманию. Несмотря на популистские заявления, на этапе переговоров они могут проявить поразительную гибкость, считает эксперт. Например, Вентура уже заявил, что будет готов отказаться от некоторых наиболее спорных предложений своей партии, если это позволит Chega войти в правящий альянс.

Успех португальских ультраправых на местных выборах может также повлиять на расстановку сил в европейском парламенте после июньских выборов — Вентура уже наладил тесные отношения с главой правопопулистской партии Италии «Лига» Маттео Сальвини и лидером французских ультраправых Марин Ле Пен. Депутат Европарламента от PSD Хосе Мануэль Фернандес заявил The Guardian, что ход избирательной кампании в Португалии предвещает победу правоцентристской коалиции, а новость об отставке Кошту восприняли как гром среди ясного неба не только в Лиссабоне, но и в других европейских столицах, поскольку многие европейские социалисты видели в нем идеального преемника главы Евросовета Шарля Мишеля.

В целом правые партии могут одержать победу на выборах в Европарламент в девяти странах, включая Австрию, Францию и Польшу, согласно оценке аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Еще в девяти странах, в том числе Португалии, правые, скорее всего, окажутся на втором-третьем местах.