Урсулу фон дер Ляйен выдвинули на переизбрание главой Еврокомиссии

Европейская народная партия официально назвала Урсулу фон дер Ляйен своим кандидатом на пост главы Еврокомиссии. Каковы ее шансы на переизбрание и как она стала одним из ключевых европейских политиков — в материале РБК

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Yves Herman / Reuters)

Европейская народная партия (ЕНП) выдвинула Урсулу фон дер Ляйен в качестве своего кандидата на европейские выборы. Решение было принято 7 марта на съезде крупневшей фракции в Европарламенте в Бухаресте. ЕНП также поддержала переизбрание немецкого политика на пост главы Еврокомиссии.

«Миграция, коронавирус, война, цифровизация. Последние пять лет были трудными для Европы. ЕНП под руководством фон дер Ляйен сохранила Европу единой. Дорогая Урсула, вы можете рассчитывать на полную поддержку ЕНП», — написал в соцсети X (бывший Twitter) лидер ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер.

На пост также претендовала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, однако политик отказалась от предложения. «Я тщательно рассмотрела как плюсы, так и минусы этого предложения, но проинформировала руководство Альянса либералов и демократов Европы (АЛДЕ), что не возьму на себя эту роль», — сказала она на пресс-конференции. Источник Polittico говорил, что Каллас не хотят видеть на данном посту из-за слишком резкого отношения к гражданам России. «Мы действительно поставим на эту должность кого-то, кто предпочитает есть россиян на завтрак», — говорил собеседник издания.

Сама фон дей Ляйен заявила о том, что намерена пойти на второй срок в Еврокомиссии, еще в феврале, получив поддержку ХДС, к которому она принадлежит, и пояснив, что в 2019 году «согласилась интуитивно» стать председателем Еврокомиссии, а теперь принимает «абсолютно осознанное и продуманное решение».

В настоящее время правоцентристская ЕНП, у которой самая большая фракция в Европарламенте — 178 мандатов, лидирует в предвыборных опросах. В то же время фон дер Ляйен нередко сталкивается с критикой в Брюсселе; ей припоминают коррупционные скандалы разных лет и обвиняют в превышении полномочий. О том, как развивалась ее карьера — в материале РБК.

Очередные выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня 2024 года. После того, как жители 27 стран Евросоюза выберут 720 евродепутатов (срок их полномочий — пять лет), начнутся межпартийные переговоры, итогом которых станет определение ключевых претендентов на пост глав Евросовета, Европейской службы внешних связей и Еврокомиссии. Еврокомиссия — главный исполнительный орган ЕС, который отвечает за разработку законов и политических программ, а также реализует решения Европарламента и Совета ЕС. В компетенции комиссии входит распределение финансов ЕС — она совместно с этими двумя структурами устанавливает приоритеты в расходах объединения. Кроме того, Еврокомиссия представляет все страны союза в международных органах. Председатель (президент) комиссии избирается согласно ст. 17 Договора о Европейском союзе. Совет ЕС квалифицированным большинством голосов предлагает своего кандидата на этот пост с учетом результатов выборов в Европарламент. Далее кандидатуру должны одобрить большинством голосов европарламентарии. Срок полномочий главы Еврокомиссии — пять лет (с возможностью переизбрания). Глава комиссии вместе с Советом ЕС формируют ее состав (27 еврокомиссаров — по одному от каждой из стран союза). В задачи председателя также входит определение политической повестки, представление комиссии на заседаниях Совета ЕС, саммитах G7 и G20 и крупных дебатах в Европарламенте.

Как фон дер Ляйен пришла в политику

Урсула фон дер Ляйен родилась и провела детство в Брюсселе, куда ее родители приехали, поскольку отец, Эрнст Альбрехт получил работу в структурах только что созданной Еврокомиссии. В 1971 году семья вернулась в ФРГ, переехав в пригород Ганновера; там Урсула, одинаково хорошо говорившая на немецком и французском, окончила гимназию. Затем она изучала экономику в университетах Геттингена и Мюнстера.

В конце 1970-х, когда ее отец был премьер-министром земли Нижняя Саксония, спецслужбы ФРГ получили информацию о том, что на семью дер Ляйенов готовит покушение левая террористическая организация «Фракция Красной армии» (RAF) и речь может идти о возможном похищении Урсулы; ей пришлось под чужим именем уехать в Лондон, где она около года находилась под защитой полиции, посещая занятия в Лондонской школе экономики и политических наук. По возвращении она решила сменить учебную стезю и изучать медицину в Высшей медицинской школе Ганновера, которую и окончила в 1987 году. Она продолжила карьеру в этой области, работая с 1988 по 1992 год врачом-ассистентом в университетской клинике, а затем, с получением докторской степени, преподавая в Высшей медицинской школе.

К ХДС Урсула присоединилась в 1990 году и в течение нескольких лет была ее активистом на земельном уровне. В 2003 году фон дер Ляйен прошла в парламент Нижней Саксонии и стала министром регионального правительства по социальным вопросам, делам женщин, семьи и здоровья. Через два года, в первый канцлерский срок Ангелы Меркель, фон дер Ляйен получила портфель федерального министра по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи. Будучи матерью семи детей, она инициировала существенные перемены законодательства в этой области: в частности, именно с ее подачи отцы получили право брать декретный отпуск в Германии и каждому ребенку старше 12 месяцев гарантировано место в детском саду. В 2009 году она стала министром труда и общественных дел Германии, а в 2013-м — первой женщиной, возглавившей министерство обороны ФРГ.

Эффективность фон дер Ляйен на этом посту коллеги оценивали низко. Она обвиняла своих предшественников в многочисленных проблемах бундесвера, однако под конец мандата фон дер Ляйен состояние немецкой армии оставалось критическим при существенном росте государственных расходов.на оборону Согласно докладу уполномоченного бундестага по вопросам вооруженных сил Ханса-Петера Бартельса за 2018 год, в бундесвере на всех уровнях наблюдался дефицит — от кадров до оснащения.

Кроме того, фон дер Ляйен оказалась затронута коррупционным скандалом, разгоревшимся в оборонном ведомстве в 2018 году. Уже в должности главы Еврокомиссии ей пришлось давать показания перед комитетом по расследованию бундестага по делу о многомиллионных контрактах министерства обороны с внешними консультантами. Аудиторы Федеральной счетной палаты усомнились в законности выплат, которые при фон дер Ляйен получили частные консалтинговые компании McKinsey и Accenture (министерство потратило на их услуги €155 млн только в первой половине 2019 года). Палата также упрекала ведомство в неразумном распределении средств на программу по реабилитации сирийских беженцев: ка каждого участника бундесвер выделил около €23 тыс. — при том, что, по оценке аудиторов, аналогичные программы обходятся всего в €1800 на участника.

Стремительная политическая карьера фон дер Ляйен стала основанием для предположений, что она станет преемницей Меркель на посту канцлера. Однако, судя по всему, череда неудач в области обороны сыграла свою негативную роль. Когда она решила возглавить Еврокомиссию, социал-демократы комментировали это весьма язвительно. «Фон дер Ляйен — наш самый слабый министр. Этого, по-видимому, достаточно, чтобы стать главой комиссии», — написал тогда в соцсетях экс-глава Европарламента Мартин Шульц. Вице-президент Европарламента Катарина Барли, занимавшая тогда должность главы министерства юстиции ФРГ, утверждала, что фон дер Ляйен не справится с новой должностью.

Однако, как отмечала The Guardian, результативные действия фон дер Ляйен по организации миссии НАТО в Эгейском море в ответ на миграционный кризис 2016 года позволили ей завоевать доверие в брюссельских структурах.

Как фон дер Ляйен действовала во главе Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен возглавила Еврокомиссию, когда ей было 60 лет. На период ее председательства выпали такие вызовы, как пандемия, энергетический кризис, а также военные действия на Украине и Ближнем Востоке. В вызванный пандемией коронавируса кризис она действовала решительно: пока лидеры стран ЕС не могли согласовать пакет помощи для наиболее пострадавших от COVID-19 территорий, Еврокомиссия разработала план спасения экономики ЕС на сумму €750 млрд (превосходил на €250 млрд предложение Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона).

В то же время с пандемией оказался связан очередной коррупционный скандал. The New York Times в январе 2023 года подала в суд на фон дер Ляйен из-за отказа главы Еврокомиссии обнародовать ее переписку с главой компании Pfizer, разработавшей одну из вакцин от COVID-19. Речь шла о заключении контракта на закупку 1,8 млрд доз для нужд ЕС. Фон дер Ляйен заподозрили в том, что она «оказывала непосредственное влияние» на переговорный процесс и что количество закупаемых вакцин могло значительно превышать потребности в них.

После 24 февраля 2022 года глава Еврокомиссии стала одним из основных голосов в Европе, выступающих за безусловную поддержку Украины и отказ ЕС от российских энергоносителей. Фон дер Ляйен побывала в Киеве семь раз, она.последовательна настаивает на ужесточении санкций в отношении России, поддерживая вступление Украины в ЕС и НАТО.

Кроме того, на фоне конфликта на Украине Еврокомиссия анонсировала масштабные реформы в области оборонной промышленности, и 5 марта представила военно-промышленную стратегию ЕС, которая предусматривает существенные инвестиции в расширение производства военной техники и боеприпасов в союзе.

Фон дер Ляйен неоднократно говорила о том, что ЕС стоит готовиться к возможному перемещению военных действий на территорию НАТО. «Риски войны не следует преувеличивать, но к ним следует быть готовыми», — заявила она в Европарламенте 28 февраля. Тогда же фон дер Ляйен допустила использование прибыли от российских замороженных активов для закупки военного оборудования в интересах Киева.

Однако ее бескомпромиссная позиция по конфликту на Ближнем Востоке вызвала недовольство в брюссельских структурах. Некоторые высокопоставленные функционеры ЕС были возмущены ее заявлениями о безоговорочной солидарности с Израилем, поскольку союз стремится сохранить сдержанную позицию в этой войне. «Она все чаще ведет себя как королева», — заявил Politico один из источников в структурах ЕС.

Фон дер Ляйен также обвиняли в отсутствии координации с лидерами ЕС по вопросу антироссийских санкций, поскольку Еврокомиссия держит в секрете содержание новых пакетов до последнего момента. Politico отмечает, что пока публичная критика в адрес фон дер Ляйен слышна только со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, однако июньские выборы могут показать масштаб недовольства ею и в других странах.

Наблюдающийся в последнее время рост популярности ультраправых и евроскептиков может сорвать планы по переизбранию фон дер Ляйен, допускают эксперты. В Европарламенте способна появиться правопопулистская коалиция из консерваторов, евроскептиков, ультраправых и независимых депутатов, и это может существенно осложнить поиск 361 европарламентария, готового отдать свой голос за второй срок фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии.